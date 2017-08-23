عاجل وبالصور..نايضة وسط مدينة الدار البيضاء بسبب قضية محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي+فيديو ﻿

تعرف ساحة ماريشال المتواجدة وسط مدينة الدار البيضاء، تجمع العشرات من المواطنين، الذين قرروا المشاركة في الوقفة التضامنية مع ''زينب'' ضحية واقعة محاولة الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي.

"شوف تيفي"

تعرف ساحة ماريشال المتواجدة وسط مدينة الدار البيضاء، تجمع العشرات من المواطنين، الذين قرروا المشاركة في الوقفة التضامنية مع "زينب" ضحية واقعة محاولة الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي.

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى عين المكان، رفع المشاركون المنتمون لجميعات حقوقية ومدنية، مجموعة من الصور والشعارات التي طالبوا من خلالها العدالة بإنصاف الضحية، ومحاسبة المسؤولين عن تعرضها لهتك العرض بطريقة بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب.

وأضاف الموفد أن المشاركين، استغلوا هذه الوقفة كذلك للمطالبة بفرض عقوبات قانونية قاسية في حق المتورطين في اغتصاب المرأة أو التحرش بها وأيضا المتورطين في الاعتداء عليها وتعنيفها.