بالفيديو.. طائفة جديدة تظهر بالجزائر ترتدي ملابس وتمارس طقوسا غريبة ﻿

نشرت العديد من المواقع الجزائرية مجموعة من الصور والفيدوهات التي كشفت عن ظهور طائفة جديدة ملقبة بـ ''الكركرية''، تمارس طقوسا غريبة ومثيرة، أثارت ضجة واسعة بالجارة الجزائر.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من المواقع الجزائرية مجموعة من الصور والفيدوهات التي كشفت عن ظهور طائفة جديدة ملقبة بـ "الكركرية"، تمارس طقوسا غريبة ومثيرة، أثارت ضجة واسعة بالجارة الجزائر.



وحسب موقع "الخبر" الجزائري فقد ظهرت هذه الطائفة مؤخرا بضريح مداح الرسول "ص" الولي الصالح، سيدي لخضر بن خلوف، شرقي ولاية مستغانم، وقد خلّفت حالة من الذهول وسط زوار الضريح، الذين طرحوا عدة تساؤلات حول ما يحدث أمامهم.



وأضاف الموقع أن الجزائريين، تساءلوا عن جذور ومرجعية هذه الممارسات التي طغت مؤخرا بهذا الضريح، ومنهم من اعتبرها بدعة جديدة أو فرقة من الدراويش تشجع على نشر الخرافات والبدع بين الجزائريين.

وأكد ذات الموقع أن رجال الطائفة، يحملون العصي ويلبسون أثوابا مزخرفة بمساحات ملونة ومربعة صغيرة الحجم وبراقة، تشبه إلى حد كبير ملابس المهرجين، لكن يبدو أن لقطات مقاطع الفيديو والمشاهد المختلفة لهذه الممارسات، تخفي من ورائها طريقة صوفية جديدة وغريبة بدأت بالظهور والانتشار بصورة محتشمة في الجزائر بمناطق مختلفة بكل من ولايات بشار، وتلمسان، وغرداية ثم مستغانم.