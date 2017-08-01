 بالفيديو.. طائفة جديدة تظهر بالجزائر ترتدي ملابس وتمارس طقوسا غريبة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالصور..مشرمل ضرب فتاة جميلة بفاس وشرملها | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..مشرمل ضرب فتاة جميلة بفاس وشرملها

بالفيديو.. طائفة جديدة تظهر بالجزائر ترتدي ملابس وتمارس طقوسا غريبة | دولي

بالفيديو.. طائفة جديدة تظهر بالجزائر ترتدي ملابس وتمارس طقوسا غريبة

تصريح مثير لأب أصغر متورط في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس...شوفو شنو قال | بووز

تصريح مثير لأب أصغر متورط في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس...شوفو شنو قال

بالفيديو.. إيكيا تصدر كاتالوجا جديدا وبأثمنة جد مناسبة | اقتصاد

بالفيديو.. إيكيا تصدر كاتالوجا جديدا وبأثمنة جد مناسبة

أسرار كاتالوغ إكيا الجديد | بووز

أسرار كاتالوغ'' إكيا'' الجديد

فيديو جد خطير..شخص يرعب ركاب حافلة للنقل العمومي بالرباط بواسطة كلب شرس وبغا يضارب مع الكونطرولات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شخص يرعب ركاب حافلة للنقل العمومي بالرباط بواسطة كلب شرس وبغا يضارب مع الكونطرولات

بالفيديو..عودة عمل الخط رقم 1 للترامواي بالبيضاء..وهذا موعد عودة الخط رقم 2 المؤدي إلى شاطئ عين الذياب | مجتمع

بالفيديو..عودة عمل الخط رقم 1 للترامواي بالبيضاء..وهذا موعد عودة الخط رقم 2 المؤدي إلى شاطئ عين

حزب الكتاب يحذر من تنامي العنف بجميع أشكاله ويطالب بإصدار تشريعات ملائمة | بوليتيك

حزب الكتاب يحذر من تنامي العنف بجميع أشكاله ويطالب بإصدار تشريعات ملائمة

وزير العدل يدعو الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى فتح أبحاث قضائية في مواجهة حالات عدم التبليغ عن الجرائم | بوليتيك

وزير العدل يدعو الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى فتح أبحاث قضائية في مواجهة حالات عدم

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالفيديو.. طائفة جديدة تظهر بالجزائر ترتدي ملابس وتمارس طقوسا غريبة

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 18:17 بالفيديو.. طائفة جديدة تظهر بالجزائر ترتدي ملابس وتمارس طقوسا غريبة | دولي
بالفيديو.. طائفة جديدة تظهر بالجزائر ترتدي ملابس وتمارس طقوسا غريبة
نشرت العديد من المواقع الجزائرية مجموعة من الصور والفيدوهات التي كشفت عن ظهور طائفة جديدة ملقبة بـ ''الكركرية''، تمارس طقوسا غريبة ومثيرة، أثارت ضجة واسعة بالجارة الجزائر.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من المواقع الجزائرية مجموعة من الصور والفيدوهات التي كشفت عن ظهور طائفة جديدة ملقبة بـ "الكركرية"، تمارس طقوسا غريبة ومثيرة، أثارت ضجة واسعة بالجارة الجزائر.

وحسب موقع "الخبر" الجزائري فقد ظهرت هذه الطائفة مؤخرا بضريح مداح الرسول "ص" الولي الصالح، سيدي لخضر بن خلوف، شرقي ولاية مستغانم، وقد خلّفت حالة من الذهول وسط زوار الضريح، الذين طرحوا عدة تساؤلات حول ما يحدث أمامهم.

وأضاف الموقع أن الجزائريين، تساءلوا عن جذور ومرجعية هذه الممارسات التي طغت مؤخرا بهذا الضريح، ومنهم من اعتبرها بدعة جديدة أو فرقة من الدراويش تشجع على نشر الخرافات والبدع بين الجزائريين.

وأكد ذات الموقع أن رجال الطائفة، يحملون العصي ويلبسون أثوابا مزخرفة بمساحات ملونة ومربعة صغيرة الحجم وبراقة، تشبه إلى حد كبير ملابس المهرجين، لكن يبدو أن لقطات مقاطع الفيديو والمشاهد المختلفة لهذه الممارسات، تخفي من ورائها طريقة صوفية جديدة وغريبة بدأت بالظهور والانتشار بصورة محتشمة في الجزائر بمناطق مختلفة بكل من ولايات بشار، وتلمسان، وغرداية ثم مستغانم.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الصور الفيديوهات الطائفة الخرافات الرسول

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مقتل 8 جنود سعوديين في مواجهات ضد الحوثيين بالحدود مع اليمن | دولي

مقتل 8 جنود سعوديين في مواجهات ضد الحوثيين بالحدود مع اليمن

بعد التعديلات الدستورية...الشعراء الموريتانيون يصوغون نشيدا جديدا للجمهورية | دولي

بعد التعديلات الدستورية...الشعراء الموريتانيون يصوغون نشيدا جديدا للجمهورية

خطير بالصوت والصورة .. تنظيم الدولة الإسلامية يغري شباب مدينة مليلية المحتلة بمبلغ 100 مليون مقابل الإلتحاق بصفوفه | دولي

خطير بالصوت والصورة .. تنظيم الدولة الإسلامية يغري شباب مدينة مليلية المحتلة بمبلغ 100 مليون مقابل الإلتحاق بصفوفه

حكومة مصر توزع 150 طنا من اللحم على الأسر الفقيرة أيام العيد | دولي

حكومة مصر توزع 150 طنا من اللحم على الأسر الفقيرة أيام العيد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريح مثير لأب أصغر متورط في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس...شوفو شنو قال | بــووز
منذ 34 دقيقة

تصريح مثير لأب أصغر متورط في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس...شوفو شنو قال

بالفيديو... أسرار كاتالوغ إكيا الجديد | مال و أعمال

بالفيديو... أسرار كاتالوغ'' إكيا'' الجديد

دموع الرجال قاسية...رب أسرة مريض عندو 5 أطفال مالقاش باش يشري حولي ديال العيد | حالة خاصة

دموع الرجال قاسية...رب أسرة مريض عندو 5 أطفال مالقاش باش يشري حولي ديال العيد

تصريح صادق من صديقة زينب الضحية الحقيقية لمحاولة اغتصاب في قلب طوبيس بكازا | خارج البلاطو

تصريح صادق من صديقة زينب الضحية الحقيقية لمحاولة اغتصاب في قلب طوبيس بكازا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير وبالصور..مشرمل ضرب فتاة جميلة بفاس وشرملها | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

خطير وبالصور..مشرمل ضرب فتاة جميلة بفاس وشرملها

بالفيديو.. طائفة جديدة تظهر بالجزائر ترتدي ملابس وتمارس طقوسا غريبة | دولي

بالفيديو.. طائفة جديدة تظهر بالجزائر ترتدي ملابس وتمارس طقوسا غريبة

تصريح مثير لأب أصغر متورط في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس...شوفو شنو قال | بووز

تصريح مثير لأب أصغر متورط في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس...شوفو شنو قال

بالفيديو.. إيكيا تصدر كاتالوجا جديدا وبأثمنة جد مناسبة | اقتصاد

بالفيديو.. إيكيا تصدر كاتالوجا جديدا وبأثمنة جد مناسبة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.