بالفيديو.. إيكيا تصدر كاتالوجا جديدا وبأثمنة جد مناسبة ﻿

أصدرت الشركة السويدية إيكيا كاتالوج جديد لسنة 2018 يضم عددا كبيرا من المنتجات والتصاميم الحديثة والجذابة الخاصة بتأثيت كل ركن في المنزل ليصبح أجمل وأكثر راحة و ذلك بأثمنة جد مناسبة.

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أصدرت الشركة السويدية إيكيا كاتالوج جديد لسنة 2018 يضم عددا كبيرا من المنتجات والتصاميم الحديثة والجذابة الخاصة بتأثيت كل ركن في المنزل ليصبح أجمل وأكثر راحة و ذلك بأثمنة جد مناسبة.

وبهذا الشأن صرح المدير العام لإيكيا المغرب عادل مجد يومه الأربعاء أن كتالوج إيكيا الجديد يحتوي على أفكار غنية تساعد الزبون في ابتكار مساحة مناسبة لممارسة كافة أنواع الأنشطة اليومية بالإضافة إلى نصائح بسيطة خاصة بالأثاث بالإضافة إلى مجموعة من الحلول الذكية ليحقق الزبون الإستفادة القصوى من المساحات الصغيرة لتبدو أكبر وأكثر رحابة بتكلفة مناسبة، مضيفا، أن كتالوج إيكيا يجعل الحياة المنزلية أجمل ودائما بأسعار جد منخفضة.

للإشارة، فإن كتالوج إيكيا الجديد المترجم إلى 35 لغة سيتم توزيعه باللغتين الفرنسية والعربية، كما يمكن للزبون تحميل التطبيق الخاص بالكتالوغ بسهولة للحصول على مقاطع فيديو والمزيد من الأفكار والحلول المبتكرة الخاصة بالتأثيث المنزلي.