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فيديو جد خطير..شخص يرعب ركاب حافلة للنقل العمومي بالرباط بواسطة كلب شرس وبغا يضارب مع الكونطرولات

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 17:49 فيديو جد خطير..شخص يرعب ركاب حافلة للنقل العمومي بالرباط بواسطة كلب شرس وبغا يضارب مع الكونطرولات | حوادث و حقوق
فيديو جد خطير..شخص يرعب ركاب حافلة للنقل العمومي بالرباط بواسطة كلب شرس وبغا يضارب مع الكونطرولات
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام شخص بالصعود إلى حافلة للنقل العمومي بمدينة القنيطرة برفقة كلبه ''الشرس''.

"شوف تيفي"

 تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام شخص بالصعود إلى حافلة للنقل العمومي بمدينة القنيطرة برفقة كلبه "الشرس".

وحسب ناشري الفيديو فإن الشخص الظاهر به، دخل في نقاش حاد مع المراقبين الذين طالبوه بمغادرة الحافلة، نظرا لحالة الرعب والهلع الشديد التي انتابت الركاب بسبب الكلب الشرس.
وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة بفتح تحقيق للكشف عن حقيقة ما جرى، ومحاسبة كل من تسول له نفسه تجاوز القانون واستخدام بعض الوسائل كالحيوانات المفترسة لتهديد سلامة المواطنين.

 

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