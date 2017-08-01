بالفيديو..عودة عمل الخط رقم 1 للترامواي بالبيضاء..وهذا موعد عودة الخط رقم 2 المؤدي إلى شاطئ عين الذياب ﻿

كشفت شركة ''كازا ترام'' في بلاغ لها، استئناف رحلات عربات الترامواي، يومه الأربعاء، ابتداء من الساعة السادسة صباحا، في الخط رقم 1 الرابط بين سيدي مومن والكليات، في حين سيتم استغلال الخط رقم 2 الرابط بين

"شوف تيفي"

كشفت شركة "كازا ترام" في بلاغ لها، استئناف رحلات عربات الترامواي، يومه الأربعاء، ابتداء من الساعة السادسة صباحا، في الخط رقم 1 الرابط بين سيدي مومن والكليات، في حين سيتم استغلال الخط رقم 2 الرابط بين سيدي مومن وشاطئ عين الذئاب يوم الأحد 27 غشت الجاري مباشرة بعد انتهاء الأشغال القائمة به.

وأكدت الشركة أن أشغال الإصلاح، انطلقت في 14غشت 2017 على الخطوط "أنوال - عبد المؤمن وعقبة بن نافع وشارع الحزام الكبير بالحي المحمدي"، حيث تم بناء منصة السكك الحديدية، ووضع منصات اتصال بين خطوط 1 و 2، ورسم خطوط الاتصال العلوية، وتركيب وتوصيل أنظمة الطاقة، وتركيب معدات تشوير السكك الحديدية.

وأوضحت الشركة أنها استعانت في هذه الإصلاحات بما لا يقل عن 6 شركات و 300 شخص للقيام بهذا العمل على مدار 24 ساعة في اليوم، وذلك للانتهاء في وقت قصير جدا.