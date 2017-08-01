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حزب الكتاب يحذر من تنامي العنف بجميع أشكاله ويطالب بإصدار تشريعات ملائمة

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 17:34 حزب الكتاب يحذر من تنامي العنف بجميع أشكاله ويطالب بإصدار تشريعات ملائمة | بوليتيك
حزب الكتاب يحذر من تنامي العنف بجميع أشكاله ويطالب بإصدار تشريعات ملائمة
أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن قلقه من تنامي مظاهر العنف بجميع أشكاله، داعيا الجميع إلى ''تحمل مسؤولياته التاريخية، في مواجهة الاختلالات القيمية التي باتت تهدد نسيجنا الاجتماعي''،

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أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن قلقه من تنامي مظاهر العنف بجميع أشكاله، داعيا الجميع إلى "تحمل مسؤولياته التاريخية، في مواجهة الاختلالات القيمية التي باتت تهدد نسيجنا الاجتماعي"،

و طالب الحزب من خلال بيان لمكتبه السياسي حول الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له فتاة بالدار البيضاء، "بضرورة السعي نحو إصدار تشريعات ملائمة للوضع القائم في هذا الشأن، وذلك بإشراك الهيئات النسائية والحقوقية المناضلة، حيث دعا السلطات المختصة إلى إجراء بحث فوري، شامل ودقيق في الموضوع، يتلوه ترتيب الجزاءات المقررة قانونا على كل من ثبتت مسؤوليته، مع ضرورة توفير ما يلزم من حماية ومواكبة للفتاة الضحية".

ووفق البيان، "يتابع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، باهتمام كبير، حدث تعرض فتاة بمدينة الدار البيضاء لاعتداء جنسي وحشي، حيث كانت ضحية اغتصاب جماعي شنيع، من قِبل عدد من الجناة القاصرين، حيث أكدت قيادة الحزب عن المواقف التي عبر عنها كل من منتدى المناصفة والمساواة، ومنظمة أطفال المغرب بهذا الصدد، فإنه يجدد إدانته لهذه الجريمة النكراء، ويرفض أي تبرير لها".

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