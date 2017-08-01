وأخيرا.. حصاد يتدخل لإستفادة صاحبة أعلى معدل بالباكالوريا من المنحة الجامعية ﻿

بعد الغضب الشديد الذي رافق حرمان ''إيمان الطويل'' صاحبة أعلى معدل للباكالوريا، من المنحة الجامعية، تدخل بشكل رسمي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي ''محمد حصاد''، لتحقيق أمنية ''إيمان'' بولوج جامعة

شوف تيفي

بعد الغضب الشديد الذي رافق حرمان "إيمان الطويل" صاحبة أعلى معدل للباكالوريا، من المنحة الجامعية، تدخل بشكل رسمي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي "محمد حصاد"، لتحقيق أمنية "إيمان" بولوج جامعة محمد السادس لعلوم الصحة.



وشكر الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى الخلفي" في تدوينة على حائطه بالفايسبوك، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على الإلتفاته التي شملت بها التلميذة إيمان الطويل الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا على الصعيد الوطني برسم سنة 2017".



وأضاف الخلفي في تدوينته، "بأن صاحبة معدل (19.31) في نسخة إمتحانات الباكالوريا الأخيرة، قد نم تمكينها من منحة جامعية بهدف متابعة مسارها التعليمي بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة التي تعد أولى كليات الطب الخاصة بالمملكة المغربية".

وكانت إيمان قد فقدت الأمل في دخول الكلية، بسبب التكاليف الباهضة والمقدرة بحوالي 13 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي عجزت عنه الطالبة التي يشتغل أبوها كبقال، وهو الموضوع الذي خلق جدالا واسعا، حيث سبق لإيمان أن صرحت "لشوف تيفي" أن حلمها في هذه الحياة هو مهنة الطب.