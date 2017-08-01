 وأخيرا.. حصاد يتدخل لإستفادة صاحبة أعلى معدل بالباكالوريا من المنحة الجامعية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالصور..مشرمل ضرب فتاة جميلة بفاس وشرملها | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..مشرمل ضرب فتاة جميلة بفاس وشرملها

بالفيديو.. طائفة جديدة تظهر بالجزائر ترتدي ملابس وتمارس طقوسا غريبة | دولي

بالفيديو.. طائفة جديدة تظهر بالجزائر ترتدي ملابس وتمارس طقوسا غريبة

تصريح مثير لأب أصغر متورط في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس...شوفو شنو قال | بووز

تصريح مثير لأب أصغر متورط في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس...شوفو شنو قال

بالفيديو.. إيكيا تصدر كاتالوجا جديدا وبأثمنة جد مناسبة | اقتصاد

بالفيديو.. إيكيا تصدر كاتالوجا جديدا وبأثمنة جد مناسبة

أسرار كاتالوغ إكيا الجديد | بووز

أسرار كاتالوغ'' إكيا'' الجديد

فيديو جد خطير..شخص يرعب ركاب حافلة للنقل العمومي بالرباط بواسطة كلب شرس وبغا يضارب مع الكونطرولات | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..شخص يرعب ركاب حافلة للنقل العمومي بالرباط بواسطة كلب شرس وبغا يضارب مع الكونطرولات

بالفيديو..عودة عمل الخط رقم 1 للترامواي بالبيضاء..وهذا موعد عودة الخط رقم 2 المؤدي إلى شاطئ عين الذياب | مجتمع

بالفيديو..عودة عمل الخط رقم 1 للترامواي بالبيضاء..وهذا موعد عودة الخط رقم 2 المؤدي إلى شاطئ عين

حزب الكتاب يحذر من تنامي العنف بجميع أشكاله ويطالب بإصدار تشريعات ملائمة | بوليتيك

حزب الكتاب يحذر من تنامي العنف بجميع أشكاله ويطالب بإصدار تشريعات ملائمة

وزير العدل يدعو الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى فتح أبحاث قضائية في مواجهة حالات عدم التبليغ عن الجرائم | بوليتيك

وزير العدل يدعو الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى فتح أبحاث قضائية في مواجهة حالات عدم

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

وأخيرا.. حصاد يتدخل لإستفادة صاحبة أعلى معدل بالباكالوريا من المنحة الجامعية

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 17:14 وأخيرا.. حصاد يتدخل لإستفادة صاحبة أعلى معدل بالباكالوريا من المنحة الجامعية | بوليتيك
وأخيرا.. حصاد يتدخل لإستفادة صاحبة أعلى معدل بالباكالوريا من المنحة الجامعية
بعد الغضب الشديد الذي رافق حرمان ''إيمان الطويل'' صاحبة أعلى معدل للباكالوريا، من المنحة الجامعية، تدخل بشكل رسمي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي ''محمد حصاد''، لتحقيق أمنية ''إيمان'' بولوج جامعة

شوف تيفي

بعد الغضب الشديد الذي رافق حرمان "إيمان الطويل" صاحبة أعلى معدل للباكالوريا، من المنحة الجامعية، تدخل بشكل رسمي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي "محمد حصاد"، لتحقيق أمنية "إيمان" بولوج جامعة محمد السادس لعلوم الصحة.

وشكر الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى الخلفي" في تدوينة على حائطه بالفايسبوك، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على الإلتفاته التي شملت بها التلميذة إيمان الطويل الحاصلة على أعلى معدل في الباكالوريا على الصعيد الوطني برسم سنة 2017".

وأضاف الخلفي في تدوينته، "بأن صاحبة معدل (19.31) في نسخة إمتحانات الباكالوريا الأخيرة، قد نم تمكينها من منحة جامعية بهدف متابعة مسارها التعليمي بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة التي تعد أولى كليات الطب الخاصة بالمملكة المغربية".

وكانت إيمان قد فقدت الأمل في دخول الكلية، بسبب التكاليف الباهضة والمقدرة بحوالي 13 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي عجزت عنه الطالبة التي يشتغل أبوها كبقال، وهو الموضوع الذي خلق جدالا واسعا، حيث سبق لإيمان أن صرحت "لشوف تيفي" أن حلمها في هذه الحياة هو مهنة الطب.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

إيمان الطويل المنحة الطب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حزب الكتاب يحذر من تنامي العنف بجميع أشكاله ويطالب بإصدار تشريعات ملائمة | بوليتيك

حزب الكتاب يحذر من تنامي العنف بجميع أشكاله ويطالب بإصدار تشريعات ملائمة

وزير العدل يدعو الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى فتح أبحاث قضائية في مواجهة حالات عدم التبليغ عن الجرائم | بوليتيك

وزير العدل يدعو الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى فتح أبحاث قضائية في مواجهة حالات عدم التبليغ عن الجرائم

ملك السعودية يغادر المغرب بعد عطلة إمتدت شهرا بطنجة | بوليتيك

ملك السعودية يغادر المغرب بعد عطلة إمتدت شهرا بطنجة

المغرب أول مستثمر في القارة الإفريقية...ونيجيريا متخوفة | بوليتيك

المغرب أول مستثمر في القارة الإفريقية...ونيجيريا متخوفة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريح مثير لأب أصغر متورط في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس...شوفو شنو قال | بــووز
منذ 35 دقيقة

تصريح مثير لأب أصغر متورط في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس...شوفو شنو قال

بالفيديو... أسرار كاتالوغ إكيا الجديد | مال و أعمال

بالفيديو... أسرار كاتالوغ'' إكيا'' الجديد

دموع الرجال قاسية...رب أسرة مريض عندو 5 أطفال مالقاش باش يشري حولي ديال العيد | حالة خاصة

دموع الرجال قاسية...رب أسرة مريض عندو 5 أطفال مالقاش باش يشري حولي ديال العيد

تصريح صادق من صديقة زينب الضحية الحقيقية لمحاولة اغتصاب في قلب طوبيس بكازا | خارج البلاطو

تصريح صادق من صديقة زينب الضحية الحقيقية لمحاولة اغتصاب في قلب طوبيس بكازا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير وبالصور..مشرمل ضرب فتاة جميلة بفاس وشرملها | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

خطير وبالصور..مشرمل ضرب فتاة جميلة بفاس وشرملها

بالفيديو.. طائفة جديدة تظهر بالجزائر ترتدي ملابس وتمارس طقوسا غريبة | دولي

بالفيديو.. طائفة جديدة تظهر بالجزائر ترتدي ملابس وتمارس طقوسا غريبة

تصريح مثير لأب أصغر متورط في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس...شوفو شنو قال | بووز

تصريح مثير لأب أصغر متورط في محاولة اغتصاب فتاة بالطوبيس...شوفو شنو قال

بالفيديو.. إيكيا تصدر كاتالوجا جديدا وبأثمنة جد مناسبة | اقتصاد

بالفيديو.. إيكيا تصدر كاتالوجا جديدا وبأثمنة جد مناسبة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.