بالفيديو: لأول مرة... دنيا بطمة وسلمى رشيد في جلسة رائعة بعد تسريب أخبار عن وجود خلاف بينهما ﻿

تداولت مجموعة من الصفحات بموقع التواصل الإجتماعي ''فايسبوك'' فيديو تطهر من خلاله كل من الفنانتين المغربيتين دنيا بطمة وسلمى رشيد معا لأول مرة منذ تخرجهما من نفس برنامج إكتشاف المواهب ''أراب أيدول''.

شــوف تيفي: محمد بوحتة

تداولت مجموعة من الصفحات بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" فيديو تطهر من خلاله كل من الفنانتين المغربيتين دنيا بطمة وسلمى رشيد معا لأول مرة منذ تخرجهما من نفس برنامج إكتشاف المواهب "أراب أيدول".

ويظهر من خلال هذا الفيديو الذي تم تصويره من كواليس إحدى حلقات برنامج "كي كنتي كي وليتي" والذي تبثة القناة التانية "دوزيم"، إنسجاما كبيرا بين الفنانتين معا عكس كل التوقعات والإشاعات الكثيرة التي لاحقتهما والتي أكدت وجود خلافات بينهما.

جدير بالذكر، أن برنامج "كي كنتي كي وليتي" الذي يقدمه المنشط هشام مسرار يجمع في كل حلقة مجموعة من الفنانين والرياضين والشخصيات المعروفة يتنافسون بشكل حبي على مجموعة من المسابقات كما يسترجع ذكريات كل ضيف من الضيوف الذين تتم إستضافتهم.