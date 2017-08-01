ملك السعودية يغادر المغرب بعد عطلة إمتدت شهرا بطنجة ﻿

غادر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء مطار ''ابن بطوطة الدولي'' في طنجة عند حوالي الساعة الثانية عشر بالتوقيت المحلي على رأس الوفد المرافق له.

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غادر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء مطار "ابن بطوطة الدولي" في طنجة عند حوالي الساعة الثانية عشر بالتوقيت المحلي على رأس الوفد المرافق له.



وكان في وداعه مسؤولون مغاربة على رأسهم رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ووالي مدينة طنجة محمد اليعقوبي، حيث قضى الملك سلمان، الذي حل بمدينة طنجة المغربية في 24 يوليوز الماضي، شهرا كاملا كفترة عطلة خاصة.



ووفق وكالة الأناضول، فقد أقام الملك في منطقة "كاب سبارطيل" وهي عبارة عن منتجع سياحي في مدينة طنجة، يضم مساحات شاطئية وغابوية، بالإضافة إلى مشاريع سياحية عديدة.



وأمضى العاهل السعودي عطلته السنوية في طنجة للعام الثالث على التوالي؛ حيث اعتاد أن يقضي عطلته في مدينة طنجة منذ أن كان وليا للعهد، حيث إستقبل هذا العام، عددا من رؤساء وملوك الدول العربية، وعلى رأسهم الملك محمد السادس، والرئيس اليمني عبد ربه منصور، والرئيس السوداني عمر حسن البشير.