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حصري وبالصور..زينب ضحية محاولة الاغتصاب داخل حافلة كانت سليمة وها فوقاش أصيبت بخلل عقلي +تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 16:51 حصري وبالصور..زينب ضحية محاولة الاغتصاب داخل حافلة كانت سليمة وها فوقاش أصيبت بخلل عقلي +تفاصيل صادمة | مجتمع
حصري وبالصور..زينب ضحية محاولة الاغتصاب داخل حافلة كانت سليمة وها فوقاش أصيبت بخلل عقلي +تفاصيل صادمة
كشفت أسرة ''زينب'' ضحية محاولة الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي، أن هذه الأخيرة، كانت تعيش حياتها إلى حدود سن العاشرة بشكل طبيعي كباقي أقرانها لتصاب فجأة بخلل عقلي وهي تبلغ من العمر 14 سنة.

"شوف تيفي"

 كشفت أسرة "زينب" ضحية محاولة الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي، أن هذه الأخيرة، كانت تعيش حياتها إلى حدود سن العاشرة بشكل طبيعي كباقي أقرانها لتصاب فجأة بخلل عقلي وهي تبلغ من العمر 14 سنة.

وأوضح أحد أفراد أسرة "زينب" لـ "شوف تيفي" أن مرض هذه الأخيرة، حول حياتها وحياة الأسرة رأسا على عقب، موضحا بأن والدتها، قامت بعرضها على مجموعة من الأطباء الذين عجزوا عن الوصول إلى السبب الحقيقي لمرضها.

وأكد نفس المتحدث بأن والدة زينب وبمساعدة إحدى جاراتها، كانتا تنويان قبل اختفاء الفتاة، وتعرضها لمحاولة الاغتصاب نقلها إلى مختص في الرقية الشرعية، وذلك بعد أن عجز الطب في الوصول لعلاج يعيدها إلى حياتها الطبيعية .

 

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المغرب شوف تيفي السبب الحقيقي محاولة الاغتصاب خلل عقلي

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