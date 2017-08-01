عاجل وحصري..هذا ما تقرر بخصوص الموقوفين المشتبه في تورطهم في واقعة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية، قررت يومه الأربعاء، إحالة الموقوفين الستة على خلفية محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي على النيابة العامة للنظر في المنسوب إليهم.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية، قررت يومه الأربعاء، إحالة الموقوفين الستة على خلفية محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل العمومي على النيابة العامة للنظر في المنسوب إليهم.

وأكد المصدر أن تقديم الموقوفين الستة بالمحكمة، ستجري فعالياته غدا الخميس، مشيرا إلى أن هذا التقديم، جاء عقب نهاية مدة الحراسة النظرية والتي جرى خلالها الاستماع لهم في محاضر رسمية.

تجدر الإشارة إلى أن الموقوفين الستة هم قاصرون تبلغ أعمارهم ما بين 15 و 17 سنة، ينحدرون جميعا من حي مباركة بالبرنوصي بالبيضاء، تم اعتقالهم أول أمس الاثنين بعد انتشار فيديو الجريمة بمواقع التواصل الاجتماعي.