 بعد انتشار خبر مرضها: هذه هي الحالة الصحية لأضاحي العيد بجهة الشرق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ملك السعودية يغادر المغرب بعد عطلة إمتدت شهرا بطنجة | بوليتيك

ملك السعودية يغادر المغرب بعد عطلة إمتدت شهرا بطنجة

حصري وبالصور..زينب ضحية محاولة الاغتصاب داخل حافلة كانت سليمة وها فوقاش أصيبت بخلل عقلي +تفاصيل صادمة | مجتمع

حصري وبالصور..زينب ضحية محاولة الاغتصاب داخل حافلة كانت سليمة وها فوقاش أصيبت بخلل عقلي +تفاصيل

دموع الرجال قاسية...رب أسرة مريض عندو 5 أطفال مالقاش باش يشري حولي ديال العيد | بووز

دموع الرجال قاسية...رب أسرة مريض عندو 5 أطفال مالقاش باش يشري حولي ديال العيد

عاجل وحصري..هذا ما تقرر بخصوص الموقوفين المشتبه في تورطهم في واقعة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل بالبيضاء | مجتمع

عاجل وحصري..هذا ما تقرر بخصوص الموقوفين المشتبه في تورطهم في واقعة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة

تصريح صادق من صديقة زينب الضحية الحقيقية لمحاولة اغتصاب في قلب طوبيس بكازا | بووز

تصريح صادق من صديقة زينب الضحية الحقيقية لمحاولة اغتصاب في قلب طوبيس بكازا

تصريح طريف على القناة الثانية.. هاعلاش خاصك ضروري تشري لمرتك الحولي السردي | بووز

تصريح طريف على القناة الثانية.. هاعلاش خاصك ضروري تشري لمرتك الحولي '' السردي ''

بعد انتشار خبر مرضها: هذه هي الحالة الصحية لأضاحي العيد بجهة الشرق | مجتمع

بعد انتشار خبر مرضها: هذه هي الحالة الصحية لأضاحي العيد بجهة الشرق

حصري وفي أول خروج إعلامي لها : والدة أصغر متورط في قضية محاولة اغتصاب فتاة في الطوبيس تفجر المسكوت عنه ...ها علاش ولدي دار داكشي وتحملوا مسؤوليتكم | مجتمع

حصري وفي أول خروج إعلامي لها : والدة أصغر متورط في قضية محاولة اغتصاب فتاة في الطوبيس تفجر المسكوت

عاجل وهام للمواطنين والموظفين.. بعد واقعة محاولة اغتصاب فتاة داخل طوبيس: خاصكم تبلغو على الجرائم واللي مباغاش ها شنو كيتسناه | مجتمع

عاجل وهام للمواطنين والموظفين.. بعد واقعة محاولة اغتصاب فتاة داخل ''طوبيس'': خاصكم تبلغو على الجرائم

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بعد انتشار خبر مرضها: هذه هي الحالة الصحية لأضاحي العيد بجهة الشرق

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 16:16 بعد انتشار خبر مرضها: هذه هي الحالة الصحية لأضاحي العيد بجهة الشرق | مجتمع
بعد انتشار خبر مرضها: هذه هي الحالة الصحية لأضاحي العيد بجهة الشرق
أكدت المديرية الجهوية للجهة الشرقية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن الحالة الصحية للماشية بالجهة جيدة، مشيرة إلى أن العرض كاف لسد الطلب المرتقب من الأضاحي.

"شوف تيفي"

 

أكدت المديرية الجهوية للجهة الشرقية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن الحالة الصحية للماشية بالجهة جيدة، مشيرة إلى أن العرض كاف لسد الطلب المرتقب من الأضاحي.

وأوضحت المديرية الجهوية في بلاغ أن الحالة الصحية للماشية جيدة، ولم تسجل لحد الساعة أي حالة للأمراض المعدية، باستثناء بعض الحالات المرضية الطفيفة للطفيليات الداخلية والخارجية.

وأفادت المديرية الجهوية أيضا أنها اتخذت عدة إجراءات بهدف مراقبة عن كثب للحالة الصحية للأضاحي على مستوى الأسواق الأسبوعية والمراكز التجارية الكبرى وجميع نقط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف البلاغ أن المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقوم حاليا بحملات تحسيسية وإعطاء نصائح للمواطنين تتعلق خاصة بعمليات الشراء والاعتناء بالأضحية قبل الذبح، وعمليات الذبح، وفحص سقط الأضحية وكذا كيفية حفظ وتخزين اللحوم.

كما ستؤمن هذه المصالح، وفق المصدر ذاته، مداومة أيام العيد لاستقبال المواطنين المتشككين في إصابة لحوم أو أعضاء الأضاحي، وكذا لاستقبال مكالمات المواطنين والرد على استفساراتهم.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحالة الصحية عيد الأضحى الأضاحي جهة الشرق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري وبالصور..زينب ضحية محاولة الاغتصاب داخل حافلة كانت سليمة وها فوقاش أصيبت بخلل عقلي +تفاصيل صادمة | مجتمع

حصري وبالصور..زينب ضحية محاولة الاغتصاب داخل حافلة كانت سليمة وها فوقاش أصيبت بخلل عقلي +تفاصيل صادمة

عاجل وحصري..هذا ما تقرر بخصوص الموقوفين المشتبه في تورطهم في واقعة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل بالبيضاء | مجتمع

عاجل وحصري..هذا ما تقرر بخصوص الموقوفين المشتبه في تورطهم في واقعة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل بالبيضاء

حصري وفي أول خروج إعلامي لها : والدة أصغر متورط في قضية محاولة اغتصاب فتاة في الطوبيس تفجر المسكوت عنه ...ها علاش ولدي دار داكشي وتحملوا مسؤوليتكم | مجتمع

حصري وفي أول خروج إعلامي لها : والدة أصغر متورط في قضية محاولة اغتصاب فتاة في الطوبيس تفجر المسكوت عنه ...ها علاش ولدي دار داكشي وتحملوا مسؤوليتكم

عاجل وهام للمواطنين والموظفين.. بعد واقعة محاولة اغتصاب فتاة داخل طوبيس: خاصكم تبلغو على الجرائم واللي مباغاش ها شنو كيتسناه | مجتمع

عاجل وهام للمواطنين والموظفين.. بعد واقعة محاولة اغتصاب فتاة داخل ''طوبيس'': خاصكم تبلغو على الجرائم واللي مباغاش ها شنو كيتسناه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

دموع الرجال قاسية...رب أسرة مريض عندو 5 أطفال مالقاش باش يشري حولي ديال العيد | حالة خاصة
منذ 16 دقيقة

دموع الرجال قاسية...رب أسرة مريض عندو 5 أطفال مالقاش باش يشري حولي ديال العيد

تصريح صادق من صديقة زينب الضحية الحقيقية لمحاولة اغتصاب في قلب طوبيس بكازا | خارج البلاطو

تصريح صادق من صديقة زينب الضحية الحقيقية لمحاولة اغتصاب في قلب طوبيس بكازا

شهادات صادمة ومؤثرة من جيران زينب بنت سلا الفتاة الحقيقية التي تعرضت لمحاولة اغتصاب في الطوبيس بكازا | خارج البلاطو

شهادات صادمة ومؤثرة من جيران زينب ''بنت سلا'' الفتاة الحقيقية التي تعرضت لمحاولة اغتصاب في الطوبيس بكازا

بالفيديو.. أقوى تصريح لأم زينب الضحية الحقيقية لمحاولة اغتصاب في قلب طوبيس بكازا | خارج البلاطو

بالفيديو.. أقوى تصريح لأم ''زينب'' الضحية الحقيقية لمحاولة اغتصاب في قلب طوبيس بكازا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ملك السعودية يغادر المغرب بعد عطلة إمتدت شهرا بطنجة | بوليتيك
منذ 8 دقائق

ملك السعودية يغادر المغرب بعد عطلة إمتدت شهرا بطنجة

حصري وبالصور..زينب ضحية محاولة الاغتصاب داخل حافلة كانت سليمة وها فوقاش أصيبت بخلل عقلي +تفاصيل صادمة | مجتمع

حصري وبالصور..زينب ضحية محاولة الاغتصاب داخل حافلة كانت سليمة وها فوقاش أصيبت بخلل عقلي +تفاصيل

دموع الرجال قاسية...رب أسرة مريض عندو 5 أطفال مالقاش باش يشري حولي ديال العيد | بووز

دموع الرجال قاسية...رب أسرة مريض عندو 5 أطفال مالقاش باش يشري حولي ديال العيد

عاجل وحصري..هذا ما تقرر بخصوص الموقوفين المشتبه في تورطهم في واقعة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل بالبيضاء | مجتمع

عاجل وحصري..هذا ما تقرر بخصوص الموقوفين المشتبه في تورطهم في واقعة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.