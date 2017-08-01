بعد انتشار خبر مرضها: هذه هي الحالة الصحية لأضاحي العيد بجهة الشرق ﻿

أكدت المديرية الجهوية للجهة الشرقية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن الحالة الصحية للماشية بالجهة جيدة، مشيرة إلى أن العرض كاف لسد الطلب المرتقب من الأضاحي.

"شوف تيفي"

أكدت المديرية الجهوية للجهة الشرقية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن الحالة الصحية للماشية بالجهة جيدة، مشيرة إلى أن العرض كاف لسد الطلب المرتقب من الأضاحي.

وأوضحت المديرية الجهوية في بلاغ أن الحالة الصحية للماشية جيدة، ولم تسجل لحد الساعة أي حالة للأمراض المعدية، باستثناء بعض الحالات المرضية الطفيفة للطفيليات الداخلية والخارجية.

وأفادت المديرية الجهوية أيضا أنها اتخذت عدة إجراءات بهدف مراقبة عن كثب للحالة الصحية للأضاحي على مستوى الأسواق الأسبوعية والمراكز التجارية الكبرى وجميع نقط البيع، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف البلاغ أن المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقوم حاليا بحملات تحسيسية وإعطاء نصائح للمواطنين تتعلق خاصة بعمليات الشراء والاعتناء بالأضحية قبل الذبح، وعمليات الذبح، وفحص سقط الأضحية وكذا كيفية حفظ وتخزين اللحوم.

كما ستؤمن هذه المصالح، وفق المصدر ذاته، مداومة أيام العيد لاستقبال المواطنين المتشككين في إصابة لحوم أو أعضاء الأضاحي، وكذا لاستقبال مكالمات المواطنين والرد على استفساراتهم.