عاجل.. مول الكاسكيطة مشا فيها: ها العقوبة السجنية الجديدة اللي صدرات في حقو.. وها شنو دار ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة سطات، نطقت بالحكم الاستئنافي في حق محمد السكاكي الملقب بـ ''مول الكاسكيطة''، وقضت بإضافة 6 أشهر على عقوبتها الأولى الصادرة في حقه من طرف المحكمة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بمدينة سطات، نطقت بالحكم الاستئنافي في حق محمد السكاكي الملقب بـ "مول الكاسكيطة"، وقضت بإضافة 6 أشهر على عقوبتها الأولى الصادرة في حقه من طرف المحكمة الابتدائية بنفس المدينة.

وأوضح المصدر ذاته أن العقوبة السجنية التي سيقضيها "مول الكاسكيطة"، خلف القضبان الحديدية، وصلت بعد هذا القرار إلى سنة و6 أشهر.

وأكد ذات المصدر بأن البودكاست الشهير وفور النطق بهذا الحكم قرر الدخول في إضراب عن الطعام وذلك للتعبير عن رفضه الشديد له، خاصة بعد أن كان يأمل في تخفيف مدة سجنه بدل إضافة 6 أشهر لها.

تجدر الإشارة إلى أن "مول الكاسكيطة"، تمت متابعته بمجموعة من التهم من بينها النصب والاحتيال والخيانة الزوجية.