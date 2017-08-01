عاجل وحصري.. تفاصيل مثيرة ومؤلمة عن حياة ''زينب'' بنت سلا ضحية محاولة الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي+فيديو ﻿

كشفت إحدى جارات ''زينب'' ضحية محاولة الاغتصاب في تصريح أدلت به لـ ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، عن تفاصيل مثيرة وصادمة، عن حياة ''زينب'' منذ طفولتها إلى غاية بلوغها مرحلة الشباب.

"'شوف تيفي''

كشفت إحدى جارات ''زينب'' ضحية محاولة الاغتصاب في تصريح أدلت به لـ ''شوف تيفي'' يومه الأربعاء، عن تفاصيل مثيرة وصادمة، عن حياة ''زينب'' منذ طفولتها إلى غاية بلوغها مرحلة الشباب.

وأوضحت جارة ''زينب'' أن هذه الأخيرة، كانت تعيش رفقة أسرتها بكاريان ''سهب القيد'' قبل سنوات، وبعد حصول أسرتها على مسكن بإحدى الإقامات، وانتقالها للعيش به، أصيبت ''زينب'' فجأة بمرض عقلي.

وأكد نفس المتحدث أن ''زينب''، التي تعرضت في العديد من المرات للاعتداء على يد بعض الأشخاص، تعيش في وسط أسرة فقيرة وبسيطة، عانت والدتها حتى تستطيع حمايتها .

وأضافت الجارة أن والد ''زينب'' والذي كان يعمل كسائق سيارة شحن ''هوندا'' فارق الحياة قبل سنوات، وترك وراءه أرملته ''زهرة'' التي تكلفت برعاية زينب وباقي أشقائها، وذلك من خلال العمل في البيوت.