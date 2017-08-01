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عاجل وجد غريب..قهوة شعلات فيها العافية للمرة الخامسة في كازا..ونايضة بين مول القهوة ومولات العمارة والسلطات آوت+فيديو

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 14:38 عاجل وجد غريب..قهوة شعلات فيها العافية للمرة الخامسة في كازا..ونايضة بين مول القهوة ومولات العمارة والسلطات آوت+فيديو | حوادث و حقوق
عاجل وجد غريب..قهوة شعلات فيها العافية للمرة الخامسة في كازا..ونايضة بين مول القهوة ومولات العمارة والسلطات آوت+فيديو
للمرة الخامسة وفي أقل من 24 ساعة، وبسبب تماس كهربائي، اندلع حريق بمقهى توجد على مستوى شارع رحال المسكيني بالبيضاء، وهو الأمر الذي تم وصفه بالغريب والخطير، نظرا لحالة الرعب والهلع الشديد التي انتابت

 

"شوف تيفي"

 

للمرة الخامسة وفي أقل من 24 ساعة، وبسبب تماس كهربائي، اندلع حريق بمقهى توجد على مستوى شارع رحال المسكيني بالبيضاء، وهو الأمر الذي تم وصفه بالغريب والخطير، نظرا لحالة الرعب والهلع الشديد التي انتابت ساكنة العمارة التي توجد المقهى في طابقها الأرضي.

وحسب ما عاينت كاميرا "شوف تيفي" والتي كانت بعين المكان قبل قليل من يومه الأربعاء، فإن الحريق اندلع للمرة الخامسة، ما دفع بصاحبة العمارة وابنها إلى الخروج عن صمتهما والدخول في مشادات كلامية مع صاحب المقهى ، مطالبين إياه بإيجاد حل سريع وفوري حتى لا تضرر العمارة التي قد تنهار في حال وصول النيران إلى أعمدتها "الساريات".

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن السلطات المحلية وإلى حدود الساعة لم تتدخل للكشف عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اندلاع النيران بشكل متتابع، بالرغم من استنكار ساكنة العمارة التي اضطرت في الساعات الأولى من يومه الأربعاء إلى المبيت في الشاع خوفا على حياتهم.

 

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المغرب شوف تيفي السلطة المحلية المقهى النيران

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