المغرب أول مستثمر في القارة الإفريقية...ونيجيريا متخوفة ﻿

كشفت القناة الألمانية ''دويتشه فيله''، في تقرير لها أن المملكة المغربية تتطلع للإنضمام إلى المجموعة الإقتصادية لغرب إفريقيا التي تعرف اختصاراً باسم ''إيكوواس''، لكن بعض الأطراف في المجموعة، خاصة



وكالات







كشفت القناة الألمانية "دويتشه فيله"، في تقرير لها أن المملكة المغربية تتطلع للإنضمام إلى المجموعة الإقتصادية لغرب إفريقيا التي تعرف اختصاراً باسم "إيكوواس"، لكن بعض الأطراف في المجموعة، خاصة نيجيريا التي تشكل 30% من الثقل الاقتصادي للمجموعة متخوفة من ذلك.



وحسب التقرير الذي نشرته قناة "دويتشه فيله" على موقعها وفق "العربي الجديد" مساء الإثنين، فإن العاهل المغربي، الملك محمد السادس جعل من الانضمام للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا إيكوواس قضية سامية يتولاها هو بنفسه، حيث زار الملك المغربي في بداية العام كلا من غانا وساحل العاج وغينيا ومالي من أجل الترويج لهذه القضية.



وحسب التقرير، أعلنت مجموعة إيكوواس في يونيو الماضي وخلال قمتها في العاصمة الليبيرية مونروفيا، أن الانضمام ممكن، كما أنه وفي يناير الماضي بات المغرب بعد 33 عاماً مجدداً عضواً في الاتحاد الأفريقي، وأبرم الملك في الشهور الماضية عدة اتفاقيات تجارية ثنائية مع بلدان أفريقيا.



وفي السنوات الأخيرة ذهبت 85 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب في اتجاه أفريقيا بما مجموعه ثمانية مليارات دولار من الاستثمارات المعلنة، حيث أصبح المغرب عام 2016 أكبر مستثمر إفريقي في القارة. لكن التجارة المغربية مع أفريقيا تعاني من الركود، حيث يستورد المغرب 1.4% من وارداته من دول أفريقية في جنوب الصحراء، كما أن 7.0 % من صادراته ذهبت إلى هذه البلدان في العام 2015.



وحصول المغرب على عضوية كاملة في مجموعة إيكوواس مهم بالنسبة للاقتصاد المغربي، إذ إنه سيعني دخول السوق الحرة التي تضم 15 عضواً، حيث كشف تقرير"دويتشه فيله"، بأنه "لا توجد عراقيل اقتصادية أمام عضوية المغرب الذي يتمتع بوضع أحسن من غالبية أعضاء إيكوواس، خاصة في ظل الوضع الجغرافي في شمال أفريقيا.



و إستنادا لدستور المجموعة الاقتصادية لا يشكل معياراً لإبعاد المغرب من الحصول على عضوية المجموعة، حيث يرى خبير الشؤون الأفريقية، كريستوف كانينغيسر، أن "مجموعة إيكوواس الاقتصادية لن تضعف بانضمام بلد قوي اقتصاديا مثل المغرب الذي يمكنه كعضو في إيكوواس أن يستفيد أكثر من دوره كجسر بين أفريقيا وأوروبا".



وأورد التقرير، أن بعض أعضاء في مجموعة "إيكوواس"، يرون أنه قبل انضمام المغرب رسمياً يجب أولاً التحقق من التأثيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لأن مجموعة الدول الأعضاء تهدف إلى جانب الاندماج الاقتصادي، إلى تحقيق الاندماج السياسي لأعضائها.

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وفي ذات السياق، يقول مدير أعمال نادي أفريقيا للاقتصاد الألماني الخبير كانينغيسر لموقع "دويتشه فيله" بأن "المغاربة يتبعون استراتيجية سياسية مزدوجة"، فمن ناحية يبحث المغرب عن علاقة مميزة مع أوروبا، ومن ناحية أخرى يرغب في تقوية اندماجه في القارة الأفريقية".



ويضيف ذان المصدر "المغاربة يدركون أن القارة الأفريقية، لاسيما غربيها مناطق نمو، وهم يأملون في الحصول على فوائد اقتصادية، لكن أيضاً ممارسة تأثير سياسي متزايد في القارة"، لكن نيجيريا العضو الأقوى اقتصادياً في مجموعة إيكوواس، متخوفة من انضمام المغرب، والعديد من المجموعات تنصحها بالتصدي لانضمام المغرب، حيث تشكل نيجيريا حاليا أكثر من ثلثي القوة الاقتصادية لمجموعة إيكوواس، وسيكون المغرب اقتصاديا ثاني أقوى بلد في حال انضمامه، حيث تتخوف نيجيريا على موقفها باعتبارها مهيمنة على المجموعة.





