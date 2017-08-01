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حصري وبالصورة.. سعد المجرد تزوج..وهذه هي الحقيقة

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 13:33 حصري وبالصورة.. سعد المجرد تزوج..وهذه هي الحقيقة | ثقافة و فنون
حصري وبالصورة.. سعد المجرد تزوج..وهذه هي الحقيقة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان المغربي سعد المجرد، والتي قيل بخصوصها بأن ''المعلم'' الموجود بفرنسا، عقد قرانه بفتاة، قد تكون هي''التونسية'' التي كشفت وسائل إعلام سابقا

"شوف تيفي"

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان المغربي سعد المجرد، والتي قيل بخصوصها بأن "المعلم" الموجود بفرنسا، عقد قرانه بفتاة، قد تكون هي"التونسية" التي كشفت وسائل إعلام سابقا دخوله في علاقة عاطفية معها.

وفي تعليقه على الصورة، نفى مصدر "شوف تيفي" زواج سعد المجرد، موضحا أن الصورة المتداولة قديمة، وقد تم التقاطها قبل سنتين خلال حضور الفنان لحفل زفاف أحد أصدقائه.

تجدر الإشارة إلى أن إيمان الخميسي وكيلة أعمال سعد المجرد كشفت أن هذا الأخير على علاقة عاطفية بفتاة تونسية منذ فترة، وغالبا ستكون زوجته، وفقا لتصريح أدلت به لإذاعة تونسية.

 

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد التونسية المعلم الصورة حفل الزفاف

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