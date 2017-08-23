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وزيرة ''جوج فرانك''...'' الاغتصاب جريمة و مس بالسلامة الجسدية للمرأة''

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 13:33 وزيرة جوج فرانك... الاغتصاب جريمة و مس بالسلامة الجسدية للمرأة | بوليتيك
وزيرة ''جوج فرانك''...'' الاغتصاب جريمة و مس بالسلامة الجسدية للمرأة''
وصفت كاتبة الدولة المكلف بالماء، شرفات أفيلال بدري، واقعة الإعتداء على فتاة بحافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء، ''بالمقرف و المقزز حد الغثيان ما وصلت إليه الهمجية عند بعض الوحوش الأدمية''.

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وصفت كاتبة الدولة المكلف بالماء، شرفات أفيلال بدري، واقعة الإعتداء على فتاة بحافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء، "بالمقرف و المقزز حد الغثيان ما وصلت إليه الهمجية عند بعض الوحوش الأدمية".

وجاء موقف الوزيرة والعضوة في المكتب السياسي لحزب التقدم  والإشتراكية، من خلال تدوينة مقتضبة على حائطها بالفايسبوك، حيث أكدت بأن " الاغتصاب جريمة و مس بالسلامة الجسدية للمرأة".

وخلفت واقعة الإعتداء الجسدي والجنسي على فتاة من طرف جانحين بحافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء، ردود فعل قوية من جميع طبقات المجتمع المغربي، بل وصلت الواقعة الغريبة عن المجتمع المغربي المحافظ، إلى العالمية، بعد تخصيص قنوات وجرائد دولية لتقارير وروبورطاجات حول المأساة.

 

 

 

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