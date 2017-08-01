انفراد وبالفيديو.. والدة زينب الضحية الحقيقية لمحاولة الاغتصاب بالحافلة تروي حقائق صادمة عن واقعة اليوم الأسود في حياة الأسرة و ابنتها ﻿

كشفت والدة ''زينب '' في تصريح مثير لشوف تيفي ، أنها تفاجأت في اليوم الثالث من عيد الفطر الماضي، بمغادرة ابنتها منزل الأسرة بمدينة سلا، وذلك بعد استغلالها انشغال جميع أفراد الأسرة باستقبال الضيوف



"شوف تيفي"



كشفت والدة "زينب " في تصريح مثير لشوف تيفي ، أنها تفاجأت في اليوم الثالث من عيد الفطر الماضي، بمغادرة ابنتها منزل الأسرة بمدينة سلا، وذلك بعد استغلالها انشغال جميع أفراد الأسرة باستقبال الضيوف بعدما كانت تفرض عليها مراقبة صارمة .



وأوضحت "زهرة" بأن ابنتها البالغة من العمر 26 سنة، تعاني من مرض عقلي، أصيبت به منذ 10 سنوات، وقد غادرت منزل الأسرة بمدينة سلا للعديد من المرات بالرغم من حرصها الكبير على مراقبتها، ومنحها الدواء الذي يساهم أحيانا في استقرار حالتها.



وأضاف والدة "زينب" أن أفراد الأسرة تابعوا مقطع الفيديو الصادم والذي ظهرت خلالها ابنتها وهي تتعرض للاغتصاب، مشيرة إلى أنها تأكدت بأن "زينب" هي بالفعل الضحية، لأن هذه الأخيرة ، أبلغتها مباشرة بعد العثور عليها بمحطة المقامرة بالرباط بأن مراهقين، قاموا بالاعتداء عليها داخل حافلة للنقل "طوبيس" لكنها لم تعر الأمر أي اهتمام قبل أن تفاجأ بهول ما حدث بعدما شاهدت الفيديو المروج بالفايسبوك وتتأكد فعلا أن ابنتها تعرضت لمحاولة اغتصاب جماعي من طرف مراهقين طائشين .



