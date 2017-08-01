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مقتل 8 جنود سعوديين في مواجهات ضد الحوثيين بالحدود مع اليمن

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 13:03 مقتل 8 جنود سعوديين في مواجهات ضد الحوثيين بالحدود مع اليمن | دولي
مقتل 8 جنود سعوديين في مواجهات ضد الحوثيين بالحدود مع اليمن
أفادت وسائل إعلام سعودية بأن ثمانية جنود سعوديين قتلوا في مواجهات بالحد الجنوبي على الحدود مع اليمن، حيث قتلوا في مواجهات بنجران بين الجيش السعودي وبين مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد


وكالات


أفادت وسائل إعلام سعودية بأن ثمانية جنود سعوديين قتلوا في مواجهات بالحد الجنوبي على الحدود مع اليمن، حيث قتلوا في مواجهات بنجران بين الجيش السعودي وبين مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وأضافت ذات المصادر، أن القوات السعودية صدت هجوما للمليشيات قبالة حدود نجران نتج عنه قتل عدد من عناصرها وتدمير معداتهم، وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت إنها أطلقت صاروخا على تجمعات للجنود السعوديين في منفذ علب.

وأشارت ذات المصادر، أن خمسة من الجنود وأفراد حرس الحدود السعودي قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية في المنطقة الحدودية مع اليمن، فيما ذكرت الإحصائيات الرسمية التي نشرت أخيرا أن عدد القتلى من الجيش السعودي منذ مايو الماضي بلغ 56 قتيلا، في إطار التحالف العربي التي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، حيث أن عددا من قواتها وصلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ضمن قوات التحالف العربي معززة بمعدات وآليات عسكرية.


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