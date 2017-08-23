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حصري وبالصور.. إبتسام تسكت طاحت من فوق موطور كبير في طنجة أو هاشنو وقع ليها

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 12:40 حصري وبالصور.. إبتسام تسكت طاحت من فوق موطور كبير في طنجة أو هاشنو وقع ليها | ثقافة و فنون
حصري وبالصور.. إبتسام تسكت طاحت من فوق موطور كبير في طنجة أو هاشنو وقع ليها
سقطت الفنانة المغربية إبتسام تسكت من فوق دراجة نارية كبيرة بمدينة طنجة وذلك أثناء تصويرها فيديو كليب أغنيتها الجديدة ''بغاني بعيوبي'' .

شوف تيفي

سقطت الفنانة المغربية إبتسام تسكت من فوق دراجة نارية كبيرة بمدينة طنجة وذلك أثناء تصويرها فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بغاني بعيوبي" .

حيث أنها كانت ستصعد على متن دراجة نارية من الحجم الكبير في إحدى اللقطات من تصوير الكليب ولم تكن تتوقع أنها ستقع أرضا مما أدى الى اصابتها ببعض الجروح على مستوى رجلها اليمنى.

وتلقت تسكت الإسعافات الأولية من طاقم الكليب حيث توقفوا عن التصوير إلى حين إسترجاع حيويتها لإستكمال تصوير كليب أغنيتها الجديدة الذي ينتظره جمهورها بفارغ الصبر.

جدير بالذكر أن إبتسام تسكت تألقت مؤخرا في مهرجان كلميم حيث حضر لحفلها معجبوها من مختلف المدن المغربية.


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