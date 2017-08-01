رسميا...مجلس حكومي لمناقشة قانون الملاءمة الخاص بالصحافة و إصلاح الإدارة والحسم في أسماء التعيينات في المناصب العليا ﻿

يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الخميس 24 غشت 2017، مجلسا للحكومة سينطلق بعرض للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية

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يترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد الخميس 24 غشت 2017، مجلسا للحكومة سينطلق بعرض للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول أشغال اللجنة الخاصة بالحكامة وبإصلاح الإدارة.



ويتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بتغيير قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون، والثاني بتغيير القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم بقانون يقضي بتغيير المادة 125 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر.



ويواصل المجلس أشغاله وفق الموقع الإلكتروني، لدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، وللعمالات والأقاليم ومجموعاتها، وللجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.



وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، الموقعة بالرباط في 21 شتنبر 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.





