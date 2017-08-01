 إعتقال ''عسكري'' بعد ''إختفاء'' ممرضة من أمام المستشفى الإقليمي بإنزكان ﻿
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إعتقال ''عسكري'' بعد ''إختفاء'' ممرضة من أمام المستشفى الإقليمي بإنزكان

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 12:23 إعتقال عسكري بعد إختفاء ممرضة من أمام المستشفى الإقليمي بإنزكان | مجتمع
إعتقال ''عسكري'' بعد ''إختفاء'' ممرضة من أمام المستشفى الإقليمي بإنزكان
علمت ''شوف تيفي'' عن توقيف شاب ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية، بعد شكاية لأب ممرضة متدربة بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، يكشف فيها إختفاء إبنته من أمام المؤسسة الصحية بشكل مفاجئ.


بوليتيك
شوف تيفي


علمت ''شوف تيفي'' عن توقيف شاب ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية، بعد شكاية لأب ممرضة متدربة بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، يكشف فيها إختفاء إبنته من أمام المؤسسة الصحية بشكل مفاجئ.

وأفادت مصادر مقربة من التحقيق، أن الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، نفى إختطافه للممرضة، بل أكد على وجود تواصل مسبق معها لمايزيد عن شهر تقريبا، وهو ما أكدته الرسائل المتبادلة بين الطرفين على الواتساب.

وأضافت ذات المصادر، أن الممرضة تم العثور عليها من قبل الشرطة بكورنيش مدينة أكادير رفقة شابين اخرين، حيث نفت بشكل مطلق أية علاقة لهما بإختفائها، موجهة الإتهامات للشاب الذي يشتغل في صفوف القوات المسلحة الملكية ، بأنه وضع لها منوما وقام بإغتصابها، بعد حلولها بشقته ببنسركاو.

ووفق ذات المصدر، فأغلب المعطيات الأولية تنفي وجود أي عملية إختطاف، حيث أن الممرضة رفضت العودة إلى بيت أسرتها بعد قضائها ليلة كاملة بشقة العسكري، حيث أن التحقيق سيفك ''لغز تصريحات الإغتصاب عبر وضع منوم''.


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العلاقة العسكري الإغتصاب شوف تيفي

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