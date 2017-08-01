 بعد التعديلات الدستورية...الشعراء الموريتانيون يصوغون نشيدا جديدا للجمهورية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

انفراد وبالفيديو.. والدة زينب الضحية الحقيقية لمحاولة الاغتصاب بالحافلة تروي حقائق صادمة عن واقعة اليوم الأسود في حياة الأسرة و ابنتها | مجتمع

انفراد وبالفيديو.. والدة زينب الضحية الحقيقية لمحاولة الاغتصاب بالحافلة تروي حقائق صادمة عن واقعة

فيديو رائع..وصول شاب روسي الى مكة لأداء فريضة الحج على دراجته الهوائية | بووز

فيديو رائع..وصول شاب روسي الى مكة لأداء فريضة الحج على دراجته الهوائية

فيديو ميناء الداخلة غمرته الازبال | بووز

فيديو ميناء الداخلة غمرته الازبال

مقتل 8 جنود سعوديين في مواجهات ضد الحوثيين بالحدود مع اليمن | دولي

مقتل 8 جنود سعوديين في مواجهات ضد الحوثيين بالحدود مع اليمن

بالفيديو.. هذه هي علاقة الشخص المتطرف الذي تم إيقافه في الناظور بأحدات برشلونة | بووز

بالفيديو.. هذه هي علاقة الشخص المتطرف الذي تم إيقافه في الناظور بأحدات برشلونة

شوف شحال ديال الحشيش لقاو فالناظور | بووز

شوف شحال ديال الحشيش لقاو فالناظور

فيديو مصلي يكشف المستور للقناة الثانية عن الإمام عبد الباقي السعدي الذي اتهم بتحريض الشباب على الإرهاب بمسجد في إسبانيا | بووز

فيديو مصلي يكشف المستور للقناة الثانية عن الإمام عبد الباقي السعدي الذي اتهم بتحريض الشباب على

بعد فضيحة الاغتصاب وسط الطوبيس بكازا.. اطلاق أول طوبيس تلقائي بدون شيفور (فيديو) | بووز

بعد فضيحة الاغتصاب وسط الطوبيس بكازا.. اطلاق أول طوبيس تلقائي بدون شيفور (فيديو)

حصري وبالصور.. إبتسام تسكت طاحت من فوق موطور كبير في طنجة أو هاشنو وقع ليها | ثقافة و فنون

حصري وبالصور.. إبتسام تسكت طاحت من فوق موطور كبير في طنجة أو هاشنو وقع ليها

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بعد التعديلات الدستورية...الشعراء الموريتانيون يصوغون نشيدا جديدا للجمهورية

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 12:07 بعد التعديلات الدستورية...الشعراء الموريتانيون يصوغون نشيدا جديدا للجمهورية | دولي
بعد التعديلات الدستورية...الشعراء الموريتانيون يصوغون نشيدا جديدا للجمهورية
أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز عبر مرسوم رئاسي، عن تشكيل لجنة من كبار الشعراء والمثقفين بغية اقتراح نشيد جديد للبلاد، برئاسة وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة


وكالات



أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز عبر مرسوم رئاسي، عن تشكيل لجنة من كبار الشعراء والمثقفين بغية اقتراح نشيد جديد للبلاد، برئاسة وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، حيث ستنكب اللجنة إبتداء من اليوم عقد إجتماعاتها لإختيار الكلمات والأبيات الشعرية لتلحينها، كي تصبح نشيدا رسميا للبلاد.

وحسب مواقع موريتانية، فقد غيب المرسوم الرئاسي الصادر يوم أمس، والقاضي بإنشاء لجنة وطنية لاقتراح نشيد جديد للبلاد أسماء لامعة في الشعر والنقد العربيين في موريتانيا عن عضوية اللجنة التي أثار إعلانها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ فور الإعلان عنها في وقت مبكر يوم أمس الثلاثاء بعد تغييب شعراء ومثقفين معروفين بالجمهورية الإسلامية الموريتانية .


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

موريتانيا الحكومة المرسوم الرئاسة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مقتل 8 جنود سعوديين في مواجهات ضد الحوثيين بالحدود مع اليمن | دولي

مقتل 8 جنود سعوديين في مواجهات ضد الحوثيين بالحدود مع اليمن

خطير بالصوت والصورة .. تنظيم الدولة الإسلامية يغري شباب مدينة مليلية المحتلة بمبلغ 100 مليون مقابل الإلتحاق بصفوفه | دولي

خطير بالصوت والصورة .. تنظيم الدولة الإسلامية يغري شباب مدينة مليلية المحتلة بمبلغ 100 مليون مقابل الإلتحاق بصفوفه

حكومة مصر توزع 150 طنا من اللحم على الأسر الفقيرة أيام العيد | دولي

حكومة مصر توزع 150 طنا من اللحم على الأسر الفقيرة أيام العيد

عاجل..وصول المشتبه بهم الأربعة في اعتداء برشلونة إلى المحكمة في مدريد | دولي

عاجل..وصول المشتبه بهم الأربعة في اعتداء برشلونة إلى المحكمة في مدريد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو | روبورطاج حول محطة القطارات بـــزوريخ أكبر محطة في سويسرا يعبر من وضليها أزيد من 400 ألف مسافر وأكثر من 2951 قطار بشكل يومي.. تفوق نسبة وصول القطارات في الوقت المحدد 98 بالمئة ! | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

فيديو | روبورطاج حول محطة القطارات بـــ''زوريخ'' أكبر محطة في سويسرا يعبر من وضليها أزيد من 400 ألف مسافر وأكثر من 2951 قطار بشكل يومي.. تفوق نسبة وصول القطارات في الوقت المحدد 98 بالمئة !

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 23 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 23 غشت 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 23 غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 23 غشت 2017

فيديو مؤثر لأصحاب القلوب الرحيمة: سيدة تعاني الفقر ولادي باغين الحولي والغالب الله..نبيعو حوايجنا | بــووز

فيديو مؤثر لأصحاب القلوب الرحيمة: سيدة تعاني الفقر ''ولادي باغين الحولي والغالب الله..نبيعو حوايجنا''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

انفراد وبالفيديو.. والدة زينب الضحية الحقيقية لمحاولة الاغتصاب بالحافلة تروي حقائق صادمة عن واقعة اليوم الأسود في حياة الأسرة و ابنتها | مجتمع
منذ 14 دقيقة

انفراد وبالفيديو.. والدة زينب الضحية الحقيقية لمحاولة الاغتصاب بالحافلة تروي حقائق صادمة عن واقعة

فيديو رائع..وصول شاب روسي الى مكة لأداء فريضة الحج على دراجته الهوائية | بووز

فيديو رائع..وصول شاب روسي الى مكة لأداء فريضة الحج على دراجته الهوائية

فيديو ميناء الداخلة غمرته الازبال | بووز

فيديو ميناء الداخلة غمرته الازبال

مقتل 8 جنود سعوديين في مواجهات ضد الحوثيين بالحدود مع اليمن | دولي

مقتل 8 جنود سعوديين في مواجهات ضد الحوثيين بالحدود مع اليمن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.