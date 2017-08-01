بعد التعديلات الدستورية...الشعراء الموريتانيون يصوغون نشيدا جديدا للجمهورية ﻿

أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز عبر مرسوم رئاسي، عن تشكيل لجنة من كبار الشعراء والمثقفين بغية اقتراح نشيد جديد للبلاد، برئاسة وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة



وكالات







أعلن الرئيس محمد ولد عبد العزيز عبر مرسوم رئاسي، عن تشكيل لجنة من كبار الشعراء والمثقفين بغية اقتراح نشيد جديد للبلاد، برئاسة وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، حيث ستنكب اللجنة إبتداء من اليوم عقد إجتماعاتها لإختيار الكلمات والأبيات الشعرية لتلحينها، كي تصبح نشيدا رسميا للبلاد.



وحسب مواقع موريتانية، فقد غيب المرسوم الرئاسي الصادر يوم أمس، والقاضي بإنشاء لجنة وطنية لاقتراح نشيد جديد للبلاد أسماء لامعة في الشعر والنقد العربيين في موريتانيا عن عضوية اللجنة التي أثار إعلانها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ فور الإعلان عنها في وقت مبكر يوم أمس الثلاثاء بعد تغييب شعراء ومثقفين معروفين بالجمهورية الإسلامية الموريتانية .





