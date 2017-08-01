حصري وبالفيديو.. هذه هي التفاصيل الصادمة حول ''زينب'' ضحية عميلة الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء ﻿

توصلت ''شوف تيفي '' من أسرة'' زينب'' ضحية ''واقعة الطوبيس''، بتفاصيل مثيرة بخصوصها، منذ اختفائها عن منزل الأسرة إلى غاية متابعتهم لفيديو اغتصابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي '' من أسرة'' زينب'' ضحية ''واقعة الطوبيس''، بتفاصيل مثيرة بخصوصها، منذ اختفائها عن منزل الأسرة إلى غاية متابعتهم لفيديو اغتصابها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكشفت والدة ''زينب'' في تصريح أدلت به لـ ''شوف تيفي'' بأن ابنتها ومنذ 10 سنوات وهي تعاني من مرض عقلي، مشيرة إلى أنها غادرت منزل الأسرة بمدينة سلا للعديد من المرات بالرغم من حرصها الكبير على مراقبتها.



وأكدت والدة ''زينب'' بأن هذه الأخيرة، تتحسن حالتها الصحية أحيانا عقب تناولها للدواء، مؤكدة بأنها تعاني كثيرا خلال تقديم الرعاية لها نظرا للحالة المادية الضعيفة والبسيطة للأسرة.



وأضافت المتحدثة أن أسرتها ، شاهدت فيديو الواقعة، وتأكد لها رسميا بعد الصدمة بأن ''زينب'' ابنتها هي الضحية، مشيرة إلى أنها غادرت منزل الأسرة يوم ثالث العيد، وغابت لمدة طويلة عن منزل الأسرة، قبل أن تتعرض للاغتصاب على يد مراهقين.



وأشارت نفس المتحدثة أن ''زينب''، رجعت إلى منزل الأسرة قبل أسبوع بعدما وجدوها بمحطة القامرة بالرباط ، معبرة عن صدمتها الكبيرة لتعرض ابنتها التي تعاني خللا عقليا للاغتصاب على يد مراهقين طائشين .





