 عاجل..هذا ما تقرر بخصوص ''زينب'' الضحية الحقيقية لواقعة الاغتصاب داخل طوبيس بالبيضاء ﻿
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عاجل..هذا ما تقرر بخصوص ''زينب'' الضحية الحقيقية لواقعة الاغتصاب داخل طوبيس بالبيضاء

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 11:35 عاجل..هذا ما تقرر بخصوص زينب الضحية الحقيقية لواقعة الاغتصاب داخل طوبيس بالبيضاء | مجتمع
عاجل..هذا ما تقرر بخصوص ''زينب'' الضحية الحقيقية لواقعة الاغتصاب داخل طوبيس بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''زينب'' الضحية الحقيقية التي تعرضت للاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي، تقرر الاحتفاظ بها بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حتى تتلقى العلاجات الضرورية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''زينب'' الضحية الحقيقية التي تعرضت للاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي، تقرر الاحتفاظ بها بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حتى تتلقى العلاجات الضرورية.

وأكد المصدر ذاته أن ''زينب'' القاطنة بمدينة سلا، حلت ليلة أمس الثلاثاء، رفقة شقيقتها إلى ولاية أمن الدار البيضاء، حيث جرى الاستماع لشقيقتها وذلك للبحث معها عن تفاصيل أكثر بخصوص واقعة تعرضها للاغتصاب.

تجدر الإشارة إلى أن المعطيات الأولى، كانت تشير إلى أن فتاة تدعى ''إيمان'' هي ضحية واقعة ''الطوبيس'' قبل أن يتبين فيما بعد بأن ''زينب'' البالغة من العمر 26 سنة هي الضحية التي ظهرت في مقطع الفيديو الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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