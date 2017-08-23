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مؤلم وبالصور.. مسخوط الوالدين من أجل زوجته طرد والدته للشارع بفاس

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 11:31 مؤلم وبالصور.. مسخوط الوالدين من أجل زوجته طرد والدته للشارع بفاس | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصور.. مسخوط الوالدين من أجل زوجته طرد والدته للشارع بفاس
وجدت سيدة مسنة نفسها وحيدة بالشارع تعيش التشرد والحرمان والفقر، بعد أن قام ابنها برميها والتخلي عنها بمنطقة باب الفتوح بمدينة سلا.

"شوف تيفي"

 

وجدت سيدة مسنة نفسها وحيدة بالشارع تعيش التشرد والحرمان والفقر، بعد أن قام ابنها برميها والتخلي عنها بمنطقة باب الفتوح بمدينة سلا.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن "مسخوط الوالدين" كما وصفه المصدر، ومن أجل إرضاء زوجته، أقدم على طرد والدته التي وجدت نفسها في الشارع، موضحا بأنها تنام في جنبات أرصفة بمنطقة باب الفتوح فاس.

وأوضح المصدر ذاته أن السيدة، أصيبت بالعديد من الأمراض ما أثر على حالتها الصحية التي تدهورت بشكل كبير، موضحا بأنها حاولت الحصول على العلاج إلا أن إحدى المستشفيات رفضت تقديم يد المساعدة لها بدعوى عدم توفرها على بطاقة "الرميد".



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