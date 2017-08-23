سكوب وبالصورة..الستاتي وسلمى رشيد يحضرون لمفاجأة وهاشنو غا يديرو ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر مقربة جدا من الفنانين سلمى رشيد وعبد العزيز الستاتي أنهم يحضرون لأغنية ديو ستجمع بينهما قريبا.

"شوف تيفي "

علمت شوف تيفي من مصادر مقربة جدا من الفنانين سلمى رشيد وعبد العزيز الستاتي أنهم يحضرون لأغنية ديو ستجمع بينهما قريبا.

وأكد نفس المصدر أن الأغنية التي ستجمع بينهما ستكون مختلفة تماما عن أغانيهم المعتادة خصوصا أن الستاتي يغني اللون الشعبي بينما سلمى رشيد تغني اللون الشبابي الجديد ومن الممكن أن يقوما بتصوير فيديو كليب للأغنية في احدى المدن المغربية.

جدير بالذكر أن الستاتي وسلمى رشيد إنتهيا مؤخرا من تصوير حلقة من برنامج "كي كنتي كي وليتي" للمقدم هشام مسرار والتي جمعت بين ألمع النجوم المغاربة كدنيا باطما، طارق البخاري و آخرين.



