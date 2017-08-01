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يا ربي السلامة..مجزرة تهز الصخيرات: مقرب ذبح جاره وشرمل آخرين وحاول اختطاف فتاة+تفاصيل مروعة

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 10:36 يا ربي السلامة..مجزرة تهز الصخيرات: مقرب ذبح جاره وشرمل آخرين وحاول اختطاف فتاة+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..مجزرة تهز الصخيرات: مقرب ذبح جاره وشرمل آخرين وحاول اختطاف فتاة+تفاصيل مروعة
أحال المركز الترابي للدرك الملكي بالصخيرات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، منحرفا ارتكب مجزرة بدوار ''البحارة'' بالمدينة، إذ ذبح شخصا يقطن بمحيط منزل أسرته، كما

"شوف تيفي"

أحال المركز الترابي للدرك الملكي بالصخيرات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الاثنين، منحرفا ارتكب مجزرة بدوار "البحارة" بالمدينة، إذ ذبح شخصا يقطن بمحيط منزل أسرته، كما أصاب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا إثرها إلى المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي لحسن بتمارة، وحاول اختطاف فتاة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، وألحق خسائر مادية بسيارة إسعاف.

وحسب ما اوردته يومية الصبياح في عددها الصادر يومه الأربعاء فإن عناصر الدرك الملكي هرعوا إلى دوار البحارة ليلا وضبطوا الجاني وهو من مواليد 1987، وهو في حالة تلبس بارتكاب الجرائم المقترفة، وأحكموا قبضتهم عليه، بعدما جردوه من سلاحه الأبيض رغم مقاومته لهم، ونقل إلى مقر المركز الترابي، قصد الاستماع إلى أقواله.

وأضافت اليومية أن مصدرا مقربا من جلسة استنطاق الموقوف باستئنافية الرباط، أكد أن المحققين لم يستمعوا إلى الشخص الذي تعرض للذبح على يد الجاني بسبب عدم قدرته على الكلام وظروف حالته الصحية الحرجة، في حين تم التحقيق مع الموقوف في تهم الضرب والجرح الخطيرين المؤديين إلى إحداث عاهة مستديمة ومحاولة الاختطاف والاغتصاب وحيازة السلاح الأبيض، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وأدلى الضحايا بشهادات طبية تثبت عجزهم البدني، ضمنهم المشتكي الذي تعرض لمحاولة للذبح، مدتها 60 يوما قابلة للتجديد، كما أدلى المطالبون الآخرون بالحق المدني بشهادات طبية مختلفة المدد.

وواجهت الضابطة القضائية الجاني بتصريحات الضحايا، إذ اعترف أنه كان في حالة غير طبيعية بسبب إدمانه على تناول المواد المخدرة والكحول، واعتدى عليهم بالسلاح الأبيض دون أن تكون له حسابات معهم، كما ألحق خسائر مادية بملك الغير عبارة عن سيارة إسعاف، إضافة إلى محاولة اختطافه فتاة بالدوار سالف الذكر تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، وأحالته على النيابة العامة وأودعته السجن المحلي بسلا.



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