بالصور.. الكازاويون كاعيين ويطلقون حملة فايسبوكية '' وسختو كازا '' ﻿

في محاولة للنهوض بمستوى العاصمة الاقتصادية ، أطلق عدد من نشطاء موقع التواصل الإجتماعي « فايسبوك » حملة تحت شعار '' رسالة الى عمدة الدار البيضاء الكبرى لن نقبل بحال الدار البيضاء كما هي عليه اليوم ''.

شوف تيفي : علاء الصنوبري

في محاولة للنهوض بمستوى العاصمة الاقتصادية ، أطلق عدد من نشطاء موقع التواصل الإجتماعي « فايسبوك » حملة تحت شعار '' رسالة الى عمدة الدار البيضاء الكبرى لن نقبل بحال الدار البيضاء كما هي عليه اليوم ''.

ونشر نشطاء الحملة صورا للوضع الكارثي الذي تعاني منه شوارع وأزقة مدينة الدارالبيضاء، حيث تظهر مرافق المدينة في وضع كارثي، خصوصا قطاع النقل والمواصلات والمساحات الخضراء بمركز المدينة ، وأرفق النشطاء حملتهم بهاشتاج '' ‫#‏ وسختوا كازا ''، داعين كل الكازاويين للعمل على إيصال الحملة إلى أبعد حد ممكن حتى يتدخل المسؤولون على القطاع لإنهاء المشاكل التي تواجه المدينة .