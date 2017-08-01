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سابقة... إختفاء ممرضة من أمام المستشفى الإقليمي لإنزكان في ظروف غامضة ?

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 09:47 سابقة... إختفاء ممرضة من أمام المستشفى الإقليمي لإنزكان في ظروف غامضة ? | مجتمع
سابقة... إختفاء ممرضة من أمام المستشفى الإقليمي لإنزكان في ظروف غامضة ?
كشف مصدر مطلع، عثور رجال الأمن اليوم الثلاثاء على الممرضة المتدربة بالمستشفى الإقليمي لمدينة إنزكان بإحدى المنازل بحي بنسركاو بأكادير بعد إختفائها عن الأنظار من أمام باب المستشفى في وقت سابق.


المجتمع
شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، عثور رجال الأمن اليوم الثلاثاء على الممرضة المتدربة بالمستشفى الإقليمي لمدينة إنزكان بإحدى المنازل بحي بنسركاو بأكادير بعد إختفائها عن الأنظار من أمام باب المستشفى في وقت سابق.

ووفق ذات المصدر فقد ظلت الممرضة المتدربة مختفية عن الانظار، خاصة بعد شيوع أخبار إختطافها من قبل جانحين، من أمام المستشفى الإقليمي بمدينة إنزكان الذي تتدرب فيه على مهنة التمريض.

وفي ذات السياف، أفاد مصدر مطلع مقرب من الواقعة، أن التحقيقات الجارية هي الكفيلة بفك لغز ملابسات وأسباب إختفاء الممرضة عن الأنظار.


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