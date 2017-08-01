عاجل..اعتقال شخصين: أحدهما أعد خطة لتنفيذ هجوم إرهابي على سفارة إسبانيا بالرباط+تفاصيل مثيرة ﻿

قالت قناة ''2إم''التلفزيونية الرسمية الإسبانية، إن السلطات المغربية اعتقلت شخصين يشتبه بصلتهما بالأشخاص الذين يزعم ارتكابهم هجوما بسيارة فان أسفر عن قتل 14 شخصا في مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك حسب

''شوف تيفي''

قالت قناة ''2إم''التلفزيونية الرسمية الإسبانية، إن السلطات المغربية اعتقلت شخصين يشتبه بصلتهما بالأشخاص الذين يزعم ارتكابهم هجوما بسيارة فان أسفر عن قتل 14 شخصا في مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويتيرز البريطانية يومه الأربعاء .

وأضافت القناة أن أحد الرجلين يبلغ من العمر 28 عاما واعتقل في الناظور قرب جيب مليلية الإسباني وعاش في برشلونة 12 عاما ويشتبه بصلته بتنظيم الدولة الإسلامية وبالتخطيط لشن هجوم على السفارة الإسبانية في الرباط، ولم تذكر القناة تفاصيل المؤامرة المزعومة.

وقال التقرير إنه لم يتم تحديد صلة مباشرة بين المشتبه به والخلية المكونة أساسا من شبان مغاربة والتي دبرت هجوم برشلونة ولكنه احتفى بالهجوم على فيسبوك .

وقالت القناة إن مشتبها به آخر اعتقل في بلدة وجدة القريبة من حدود المغرب مع الجزائر، وكان هذا الشخص يقطن في بلدة ريبول الصغيرة في شمال شرق إسبانيا والتي كان يعيش فيها كثيرون من أعضاء الخلية.

وأضافت القناة إن هذين الشخصين اعتقلا، ولم يرد المسؤولون المغاربة على طلبات للتعليق.

وقتلت الشرطة الإسبانية بالرصاص أول أمس الاثنين المغربي يونس أبو يعقوب الذي قالت إنه هو الذي كان يقود السيارة ''الفان'' التي دهست حشودا في شارع لاس رامبلاس ببرشلونة يوم الخميس الماضي.