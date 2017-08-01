 عاجل..اعتقال شخصين: أحدهما أعد خطة لتنفيذ هجوم إرهابي على سفارة إسبانيا بالرباط+تفاصيل مثيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..اعتقال شخصين: أحدهما أعد خطة لتنفيذ هجوم إرهابي على سفارة إسبانيا بالرباط+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال شخصين: أحدهما أعد خطة لتنفيذ هجوم إرهابي على سفارة إسبانيا بالرباط+تفاصيل مثيرة

بالفيديو.. بغا يجبد لفلوس او مخلاهش شوفو أشنو دار ليه (فيديو) | بووز

بالفيديو.. بغا يجبد لفلوس او مخلاهش شوفو أشنو دار ليه (فيديو)

مثير وبالصورة..الشيخ السلفي المغربي أبو حفص تحدث عن قصته مع العادة السرية يوم حفل زفافه | مجتمع

مثير وبالصورة..الشيخ السلفي المغربي أبو حفص تحدث عن قصته مع "العادة السرية" يوم حفل زفافه

بالفيديو..الكويتية المثيرة للجدل تدخل المغرب لإنقاذ الحكومة‎ | بووز

بالفيديو..الكويتية المثيرة للجدل تدخل المغرب لإنقاذ الحكومة‎

وزارة الداخلية تمنع بيع أضاحي العيد بالكراجات والقياد غادي يحجزو الأكباش | بوليتيك

وزارة الداخلية تمنع بيع أضاحي العيد بالكراجات والقياد غادي يحجزو الأكباش

خطير بالصوت والصورة .. تنظيم الدولة الإسلامية يغري شباب مدينة مليلية المحتلة بمبلغ 100 مليون مقابل الإلتحاق بصفوفه | دولي

خطير بالصوت والصورة .. تنظيم الدولة الإسلامية يغري شباب مدينة مليلية المحتلة بمبلغ 100 مليون مقابل

خطير: تورط جمعية حقوقية في التهجير السري تحت غطاء المشاركة في الندوات والملتقيات الدولية | بوليتيك

خطير: تورط جمعية حقوقية في التهجير السري تحت غطاء المشاركة في الندوات والملتقيات الدولية

تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات بحوزتها أزيد من 12 طنا من الشيرا بالناظور+صور | مجتمع

تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات بحوزتها أزيد من 12 طنا من الشيرا

مديرة مهرجان تقاضي مستشارة وإبنة رئيس جماعة بعد تعنيفها بتارودانت | بوليتيك

مديرة مهرجان تقاضي مستشارة وإبنة رئيس جماعة بعد ''تعنيفها'' بتارودانت

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل..اعتقال شخصين: أحدهما أعد خطة لتنفيذ هجوم إرهابي على سفارة إسبانيا بالرباط+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 09:09 عاجل..اعتقال شخصين: أحدهما أعد خطة لتنفيذ هجوم إرهابي على سفارة إسبانيا بالرباط+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
عاجل..اعتقال شخصين: أحدهما أعد خطة لتنفيذ هجوم إرهابي على سفارة إسبانيا بالرباط+تفاصيل مثيرة
قالت قناة ''2إم''التلفزيونية الرسمية الإسبانية، إن السلطات المغربية اعتقلت شخصين يشتبه بصلتهما بالأشخاص الذين يزعم ارتكابهم هجوما بسيارة فان أسفر عن قتل 14 شخصا في مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك حسب

''شوف تيفي''

قالت قناة ''2إم''التلفزيونية الرسمية الإسبانية، إن السلطات المغربية اعتقلت شخصين يشتبه بصلتهما بالأشخاص الذين يزعم ارتكابهم هجوما بسيارة فان أسفر عن قتل 14 شخصا في مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويتيرز البريطانية يومه الأربعاء .

وأضافت القناة أن أحد الرجلين يبلغ من العمر 28 عاما واعتقل في الناظور قرب جيب مليلية الإسباني وعاش في برشلونة 12 عاما ويشتبه بصلته بتنظيم الدولة الإسلامية وبالتخطيط لشن هجوم على السفارة الإسبانية في الرباط، ولم تذكر القناة تفاصيل المؤامرة المزعومة.

وقال التقرير إنه لم يتم تحديد صلة مباشرة بين المشتبه به والخلية المكونة أساسا من شبان مغاربة والتي دبرت هجوم برشلونة ولكنه احتفى بالهجوم على فيسبوك .

وقالت القناة إن مشتبها به آخر اعتقل في بلدة وجدة القريبة من حدود المغرب مع الجزائر، وكان هذا الشخص يقطن في بلدة ريبول الصغيرة في شمال شرق إسبانيا والتي كان يعيش فيها كثيرون من أعضاء الخلية.

وأضافت القناة إن هذين الشخصين اعتقلا، ولم يرد المسؤولون المغاربة على طلبات للتعليق.

وقتلت الشرطة الإسبانية بالرصاص أول أمس الاثنين المغربي يونس أبو يعقوب الذي قالت إنه هو الذي كان يقود السيارة ''الفان'' التي دهست حشودا في شارع لاس رامبلاس ببرشلونة يوم الخميس الماضي.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي برشلونة المغاربة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وجد مروع..فاجعة طرقية تهز الطريق السيار بمدينة أكادير: وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق

عاجل وجد مروع..فاجعة طرقية تهز الطريق السيار بمدينة أكادير: وهذا عدد القتلى

عاجل وبالصور.. مداهمة منزل أكبر كراب بالدار البيضاء والقضية فيها الفرادة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. مداهمة منزل أكبر ''كراب'' بالدار البيضاء والقضية فيها الفرادة

عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل مقهى بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل مقهى بمدينة الدار البيضاء

بالفيديو.. أغرب عملية سرقة بالمغرب، امرأة بسيارة غالية وقفات حدا عمارة باش تشفر منها.. شوفو شبو شفرات ! | حوادث و حقوق

بالفيديو.. أغرب عملية سرقة بالمغرب، امرأة بسيارة غالية وقفات حدا عمارة باش تشفر منها.. شوفو شبو شفرات !

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 23 غشت 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 3 ساعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 23 غشت 2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 23 غشت 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 23 غشت 2017

فيديو مؤثر لأصحاب القلوب الرحيمة: سيدة تعاني الفقر ولادي باغين الحولي والغالب الله..نبيعو حوايجنا | بــووز

فيديو مؤثر لأصحاب القلوب الرحيمة: سيدة تعاني الفقر ''ولادي باغين الحولي والغالب الله..نبيعو حوايجنا''

كساب...هاكيفاش ديرو باش تعرفوا الفرق بين الحولي المغشوش والطبيعي | بــووز

كساب...هاكيفاش ديرو باش تعرفوا الفرق بين الحولي المغشوش والطبيعي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..اعتقال شخصين: أحدهما أعد خطة لتنفيذ هجوم إرهابي على سفارة إسبانيا بالرباط+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
منذ 59 ثانية

عاجل..اعتقال شخصين: أحدهما أعد خطة لتنفيذ هجوم إرهابي على سفارة إسبانيا بالرباط+تفاصيل مثيرة

بالفيديو.. بغا يجبد لفلوس او مخلاهش شوفو أشنو دار ليه (فيديو) | بووز

بالفيديو.. بغا يجبد لفلوس او مخلاهش شوفو أشنو دار ليه (فيديو)

مثير وبالصورة..الشيخ السلفي المغربي أبو حفص تحدث عن قصته مع العادة السرية يوم حفل زفافه | مجتمع

مثير وبالصورة..الشيخ السلفي المغربي أبو حفص تحدث عن قصته مع "العادة السرية" يوم حفل زفافه

بالفيديو..الكويتية المثيرة للجدل تدخل المغرب لإنقاذ الحكومة‎ | بووز

بالفيديو..الكويتية المثيرة للجدل تدخل المغرب لإنقاذ الحكومة‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.