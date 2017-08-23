مثير وبالصورة..الشيخ السلفي المغربي أبو حفص تحدث عن قصته مع "العادة السرية" يوم حفل زفافه ﻿

نشر الشيخ السلفي محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ ''أبو حفص''، تديونة مثيرة على حسابه بالفايسبوك، كشف من خلالها عن قصته يوم حفل زفافه والتي تحدث خلالها شيخ عن ''العادة السرية''.

"شوف تيفي"

نشر الشيخ السلفي محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ "أبو حفص"، تديونة مثيرة على حسابه بالفايسبوك، كشف من خلالها عن قصته يوم حفل زفافه والتي تحدث خلالها شيخ عن "العادة السرية".

وكتب أبو حفص "بمناسبة حفل زفافي قبل ثلاث وعشرين سنة.. استدعى والدي بعض المشايخ لإلقاء كلمة حول الموضوع، وبما أن زواجي كان مبكرا، فقد كان غالب الحضور من عمري تقريبا لايتجاوز سنهم عشرين سنة..."

وتابع رفيقي "الطريف في الموضوع أن أحد هؤلاء المشايخ لما رآى ذلك الجمع من الشباب اختار موضوع : العادة السرية لكلمته.. وفصل في أسمائها المتعددة وأنها تسمى نكاح اليد وجلد عميرة وسرد ما ذكره العرب من أشعار في ذلك من قبيل: إذا حللت بواد لا أنيس به... ف.... لا داء ولا حرج..ثم عقد فصلا طويلا من كلمته للحديث عن حرمتها وأدلة التحريم وعقوبة الفاعل....تذكير: المناااااسبة كانت عرس.... عرس يانااااااااس عرس.... تقبل الله أعراسكم ".