خطير بالصوت والصورة .. تنظيم الدولة الإسلامية يغري شباب مدينة مليلية المحتلة بمبلغ 100 مليون مقابل الإلتحاق بصفوفه ﻿

في سابقة من نوعها وبعد الاعتداء الذي تعرضت له مدينة برشلونة يوم الخميس الماضي، والذي خلف مقتل أزيد من 14 شخصا وإصابة اكثر من 100 جريح، كشفت التحقيقات أن أحد منفذي الهجوم، والذي يدعى محمد حولي شملال، 20

''شوف تيفي''

في سابقة من نوعها وبعد الاعتداء الذي تعرضت له مدينة برشلونة يوم الخميس الماضي، والذي خلف مقتل أزيد من 14 شخصا وإصابة اكثر من 100 جريح، كشفت التحقيقات أن أحد منفذي الهجوم، والذي يدعى محمد حولي شملال، 20 سنة، ينحدر من حي كامايو بمدينة مليلية المحتلة، حيث ازداد وترعرع هناك.

وحسب تحقيق أجرته القناة الثانية فإن مليلية تعتبر مرتعا للفكر المتطرف وتكوين الشباب المتشدد، حيث تعرف المدينة انخراط العشرات من الأشخاص في صفوف ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ، إذ يتم تجنيدهم من هناك، مشيرا إلى أن أحد الضحايا أكد أنه عرض عليه مبلغ 100 مليون سنتيم مقابل الالتحاق بهم.

يشار إلى أنه ما بين سنتي 2013 و2016 اعتقلت السلطات الإسبانية 130 شخصا بمدينة مليلية المحتلة، 35 منهم أصولهم عربية وجنسيتهم إسبانية، وذلك في إطار حملة واسعة لمكافحة الإرهاب.