خطير: تورط جمعية حقوقية في التهجير السري تحت غطاء المشاركة في الندوات والملتقيات الدولية ﻿

كشفت مصادر من داخل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قضية مثيرة تتعلق بالتهجير السري للمغاربة تحت غطاء المشاركة في الندوات والملتقيات الدولية، التي تعني بحقوق الإنسان، الى جانب وجود

''شوف تيفي''

كشفت مصادر من داخل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قضية مثيرة تتعلق بالتهجير السري للمغاربة تحت غطاء المشاركة في الندوات والملتقيات الدولية، التي تعني بحقوق الإنسان، الى جانب وجود علاقة مشبوهة مع منظمات دولية، إيرانية وسودانية .



وانكشفت القضية حسب مصادر ''المساء'' إثر تقدم مواطن بشكاية ضد رئيس جمعية الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، يطالبه فيها باستعادة 40 ألف درهم عبارة عن مبلغ التهجير وهو ما دفع الجمعية الى توجيه مراسلة إلى وزارة الداخلية، تطالب فيها بفتح تحقيق في سفريات رئيس جمعيتها المجمدة عضويته، وأنشطته في التهجير السري.

وحسب نفس المصدر فإن المتهم ثبت تورطه في عملية النصب والاحتيال والتهجير السري بواسطة وثائق مزورة بمقابل مالي، وقضت في حقه المحكمة ابتدائيا بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وطالبت الرابطة بفتح تحقيق مخافة أن يكون المهاجرون قد التحقوا بتنظيمات دولية محظورة تهدد أمن وسلامة الإنسان داخل وخارج الوطن الى جانب فتح تحقيق فيما يتعلق بالمبالغ المالية التي لم تضخ في مال الرابطة.

كما طالبت المجلس الأعلى بالتدخل لافتحاص مالية الرابطة،ووزارة الخارجية بالكشف عن أسماء الذين هجروا من المغرب باسمها بدعوى أنهم سيشاركون في لقاءات حقوقية دولية دون أن يرجعوا إلى المغرب.