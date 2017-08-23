 تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات بحوزتها أزيد من 12 طنا من الشيرا بالناظور+صور ﻿
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تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات بحوزتها أزيد من 12 طنا من الشيرا بالناظور+صور

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 02:26 تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات بحوزتها أزيد من 12 طنا من الشيرا بالناظور+صور | مجتمع
تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات بحوزتها أزيد من 12 طنا من الشيرا بالناظور+صور
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، وأوقفت ستة من

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، وأوقفت ستة من أفرادها وضبطت بحوزتهم كميات مهمة من المخدرات بلغت 12 طنا و 189 كلغ من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهم (تتراوح أعمارهم مابين 20 و57 سنة) على خلفية قيام مصالح الشرطة القضائية بمداهمة ثلاثة منازل كائنة بالجماعة القروية أمجاو، التابعة لإقليم الدريوش، تستعمل كمخازن للمواد المخدرة، الأمر الذي أسفر عن حجز 19 سيارة من مختلف الأحجام والأنواع، من بينها ثلاثة سيارات لنقل البضائع عثر على كمية المواد المخدرة معبأة على متنها، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 3 ملايين و878 ألف و950 درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بصدد هذه القضية مكنت أيضا من حجز قارب مطاطي ''زودياك'' يستعمل في التهريب الدولي للمخدرات، بالاضافة إلى معدات إلكترونية خاصة بالملاحة البحرية، وعدة محركات خاصة بالقوارب السريعة وورشة مجهزة لصيانتها وتركيبها، كما تم حجز بندقية صيد و56 خرطوشة.

وخلص المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت الأبحاث والتحريات جارية لتحديد الامتدادات المحلية والدولية لهذه الشبكة الاجرامية، وتوقيف باقي المتورطين في نشاطها.

 

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