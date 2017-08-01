مديرة مهرجان تقاضي مستشارة وإبنة رئيس جماعة بعد ''تعنيفها'' بتارودانت ﻿

صرحت جمعوية ومديرة مهرجان للحناء بمنطقة المنيزلة بتارودانت ''لشوف تيفي'' بأنها ستقاضي مستشارة جماعية عنفتها بحضور ضيوف المهرجان مباشرة بعد مغادرة عامل إقليم تارودانت.

شوف تيفي



صرحت جمعوية ومديرة مهرجان للحناء بمنطقة المنيزلة بتارودانت ''لشوف تيفي'' بأنها ستقاضي مستشارة جماعية عنفتها بحضور ضيوف المهرجان مباشرة بعد مغادرة عامل إقليم تارودانت.



ووفق إفادة الجمعوية، فقد تفاجأت بالمستشارة وإبنة رئيس الجماعة وهي ''تهاجمها بشكل مباشر بعد النجاح الذي حققه مهرجان الحناء الذي يسعى إلى تنمية المنطقة''، حيث أوضحت الجمعوبة بأن المهرجان هدفه تنموي وبمجهودات من نساء المنطقة.



وفي ذات السياق، كشف مصدر '' شوف تيفي'' من المنطقة أن هناك صراعات خفية حول المهرجان وطرق تمويله وأهدافه، وقد ظهر جليا خلال حضور عامل إقليم تاردوانت لفعاليات المهرجان وتدشين ''دار الحناء'' التي يتباهى الجميع بأفضاله لإخراج المشروع.