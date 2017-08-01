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الوزيرة الحقاوي تدخل متأخرة على خط جريمة محاولة ''اغتصاب'' فتاة بحافلة للنقل العمومي

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 01:39 الوزيرة الحقاوي تدخل متأخرة على خط جريمة محاولة اغتصاب فتاة بحافلة للنقل العمومي | بوليتيك
الوزيرة الحقاوي تدخل متأخرة على خط جريمة محاولة ''اغتصاب'' فتاة بحافلة للنقل العمومي
بعد الإنتقادات الشديدة التي وجهت إليها عقب واقعة الإعتداء الجنسي لقاصرين على فتاة بحافلة للنقل العمومي، لجأت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية لصفحتها على

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بعد الإنتقادات الشديدة التي وجهت إليها عقب واقعة الإعتداء الجنسي لقاصرين على فتاة بحافلة للنقل العمومي، لجأت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية لصفحتها على الفايسبوك للتعبير عن موقفها بعد صمت منذ المأساة.

وكشفت الحقاوي في تدوينتها '' بأنها تتابع منذ الصباح الباكر ليوم أمس تبعات جريمة مؤسفة ومشينة تم اقترافها وتصويرها داخل حافلة للنقل الحضري، والتي ارتكبها قاصرون في حق فتاة...هاته الجريمة التي تسائلنا جميعا، كل من موقعه ومسؤوليته، مسؤولين ومنتخبين وفعاليات مدنية وإعلاميين ومؤثرين في المجتمع، تدعونا لتقديم الأجوبة العملية بكل مسؤولية وموضوعية عن سؤال كبير، وهو : '' كيف يمكن لقاصر أن يمارس العنف وهو في غاية السرور ؛ كيف لقاصر أن يرتكب جريمة منتشيا كمن يلاعب شيئا ؟!''

ووفق تدوينة الوزيرة '' أعبر عن أسفي وانشغالي بهذه الجريمة الشنعاء الغريبة عن مجتمعنا، فإنني أشيد بسلطات الأمن التي توصلت لمرتكبي الجريمة في وقت قياسي، كما أؤكد أيضا عزمنا علی مواصلة الجهود من أجل تنزيل السياسات العمومية سواء المتعلقة بحماية الأطفال، أو بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أو المتعلقة بالتمكين للمرأة ، باستحضار الحاجة الملحة لمزيد من الإجراءات الحمائية لكل هاته الفئات وتوفير بنيات التكفل للمتواجدين منهم في وضعية هشاشة..''

وإختتمت الوزيرة موقفها بالقول ''ونحن نتابع مجری العدالة، أؤكد أنني سأواصل العمل من داخل المؤسسات من أجل التسريع بخروج قانون محاربة العنف ضد النساء الذي صادق عليه مجلس النواب وينتظر المصادقة عليه قريبا في مجلس المستشارين..والله من وراء القصد''.

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