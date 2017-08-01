حزب بنعبدالله متماهيا مع الخطاب الملكي ...روح ثورة الملك والشعب ستمكن الفقراء من العيش السعيد ﻿

ثمن حزب التقدم والإشتراكية عاليا من خلال بلاغ له ما تحقق من مكتسبات على كافة الأصعدة والمستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية.

شوف تيفي



ثمن حزب التقدم والإشتراكية عاليا من خلال بلاغ له ما تحقق من مكتسبات على كافة الأصعدة والمستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية.



ووفق منطوق البلاغ '' فالحزب يتطلع إلى أن تشكل ذكرى 20 غشت لسنة 2017 فرصة لاستلهام روح ثورة الملك والشعب لتجديد نَفَس البناء الديمقراطي والمضي قدما في مسار توطيد دعائم دولة القانون والمؤسسات والتفعيل السليم للمضامين المتقدمة للدستور الجديد، بما يمكن عموم جماهير شعبنا، وخاصة الفئات المستضعفة والفقيرة، من أن تنعم بالعيش السعيد في وطن حر وموحد تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، وقوامه المساواة والحرية والكرامة''.



وأضاف بلاغ أحد مكونات الأغلبية الحكومية، ''بأن حزب التقدم والاشتراكية وهو يخلد هذه الذكرى، ينحني إجلالا وإكبارا أمام التضحيات الجسام التي قدمتها أجيال من المواطنات والمواطنين، من شهداء ومقاومين ومناضلين في سبيل الحرية والديمقراطية والكرامة، ويدعو إلى استعادة وَهَج التعبئة الوطنية التي مكنت بلادنا، بقيادة حكيمة من الملك محمد السادس وبإسهام قوي من كل القوى المجتمعية الحية والجادة، من تدشين عهد جديد يقوي التلاحم بين الملك والشعب وقواه الحية ويوطد دعائم المغرب الديمقراطي الذي تضطلع فيه المؤسسات بأدوارها الدستورية كاملة على أساس حياة سياسية سوية وسليمة يؤطرها فاعلون مجتمعيون وسياسيون ذو مصداقية، ومجتمع مدني جاد وإعلام حر ومستقل وذلك بما يتيح إسهام الجميع في بناء مغرب الحداثة والتقدم الغني بتنوعه وانفتاحه وديمقراطيته''.

ووفق بلاغ الحزب بمناسبة الذكرى 64 لثورة الملك والشعب، ''يخلد حزب التقدم والاشتراكية، إسوة بباقي مكونات الأمة، وبكل فخر واعتزاز، الذكرى 64 لثورة الملك والشعب، حيث يثمن مضامين الخطاب الملكي السامي بهذه المناسبة، وما أكد عليه من ثوابت أساس لسياسة المغرب وتوجهه الإفريقي القوي الذي يقوده الملك محمد السادس، من منطلق قناعات ومبادئ راسخة، وبعيدا عن أي حسابات ظرفية ووفق رؤية تضامنية قوية، مع التشبت بعدالة قضية وحدتنا الترابية التي حقق المغرب في الدفاع عنها نجاحات متتالية''.