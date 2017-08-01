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عاجل وجد مروع..فاجعة طرقية تهز الطريق السيار بمدينة أكادير: وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 00:23 عاجل وجد مروع..فاجعة طرقية تهز الطريق السيار بمدينة أكادير: وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق
عاجل وجد مروع..فاجعة طرقية تهز الطريق السيار بمدينة أكادير: وهذا عدد القتلى
شهدت الطريق السيار بمنطقة أمسكرود ضواحي مدينة أكادير، قبل قليل، فاجعة طرقية جد مؤلمة، راح ضحيتها شخصان، عقب سقوط السيارة التي كانا على متنها من أعلى قنطرة ''وادي أمسكرود''.

''شوف تيفي''

شهدت الطريق السيار بمنطقة أمسكرود ضواحي مدينة أكادير، قبل قليل، فاجعة طرقية جد مؤلمة، راح ضحيتها شخصان، عقب سقوط السيارة التي كانا على متنها من أعلى قنطرة ''وادي أمسكرود''.

وأكد المصدر ذاته أن صاحب السيارة، فقد السيطرة على المقود قبل أن يصطدم بالحواجز الحديدية للقنطرة، لتسقط السيارة في مشهد وصف بالمروع إلى ''وادي أمسكرود'' ما تسبب في وفاتهما على الفور.

وأضاف ذات المصدر أن ضحيتي هذه الفاجعة، تم نقلهما إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير ، موضحا أن القنطرة الموجودة بالطريق السيار، عرفت مؤخرا بعض الإصلاحات من بينها تلك التي تهدف إلى حماية مستخدمي هذا الطريق إلا أن عدم احترام مسافة الأمان والسرعة المفرطة أحيانا تتسبب بشكل مستمر في وقوع حوادث سير مميتة.

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المغرب شوف تيفي الطريق السيار أمسكرود

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