صور شرطي مغربي يقوم بعمل إنساني تشعل الفايسبوك ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ظهر خلالها شرطي بلباسه الوظيفي، وهو يساعد رجلا مسنا على عبور الشارع في موقف إنساني رفيع .

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ظهر خلالها شرطي بلباسه الوظيفي، وهو يساعد رجلا مسنا على عبور الشارع في موقف إنساني رفيع .

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، مؤكدين أن رجال الشرطة بمختلف المدن المغربية، يقومون بخدمات كبيرة من أجل خدمة الوطن والمواطن.

من جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة لمطالبة المواطنين بتقديم يد المساعدة إلى رجال الشرطة وذلك في إطار القانون، مؤكدين أن رجال الحموشي يقومون بعمل جبار من أجل استتاب الأمن ومساعدة المواطن.