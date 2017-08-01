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عثمان بن جلون يقدم للملك محمد السادس مؤلفا عن الذاكرة التاريخية

بتاريــخ : 23 غشت 2017 / 00:08 عثمان بن جلون يقدم للملك محمد السادس مؤلفا عن الذاكرة التاريخية | بوليتيك
عثمان بن جلون يقدم للملك محمد السادس مؤلفا عن الذاكرة التاريخية
بمناسبة الذكرى ال 54 لميلاد الملك محمد السادس، قدم رجل الأعمال عثمان بن جلون مؤلفا للملك تحت عنوان ''فاس ألف ومئتا سنة من التاريخ”، خلال حفل الإستقبال الرسمي الذي نظم يوم أمس الاثنين بساحة عمالة

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بمناسبة الذكرى ال 54 لميلاد الملك محمد السادس، قدم رجل الأعمال عثمان بن جلون مؤلفا للملك تحت عنوان ''فاس ألف ومئتا سنة من التاريخ”، خلال حفل الإستقبال الرسمي الذي نظم يوم أمس الاثنين بساحة عمالة المضيق-الفنيدق والذي ترأسه الملك مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد.

ويتكون المؤلف من ثلاثة أجزاء، تحكي التطور التاريخي للعاصمة العلمية فاس منذ 1200 سنة تاريخ ظهورها إلى غاية العصر الحديث، حيث يسعى العمل للحفاظ على الذاكرة التاريخية للمدينة لتتعرف عليها الأجيال القادمة، ووثيقة تاريخية لإكتشاف جوانب مختلفة، لوضع أسس لبناء مستقبل أفضل.

ويروي العمل ملاحم من تاريخ المغرب حين كانت فاس عاصمة للمملكة المغربية، مع جرد للأسر العريقة للعاصمة الروحية، حيث يعتبر الكتاب رحلة رائعة لمدينة فاس عبر ذكر أدق تفاصيل مكوناتها الثقافية المتنوعة وكذا جمال معالمها التاريخية والعمرانية.

وتم نشر المؤلف بأربعة لغات، وهي ''العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية''، بإشراف من مؤسسة بن جلون- مزيان، حيث أن الكتاب عبارة عن عمل جماعي، إشتغل فيه أزيد من 42 شخصية من كبار الباحثين والمؤرخين المغاربة والأجانب.

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