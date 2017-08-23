عاجل وحصري وبالصور..هذه هي الفتاة الحقيقية التي تعرضت للاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي+مفاجأة وقنبلة من العيار الثقيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة التي سقطت ضحية الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، تُدعى ''زينب'' وتبلغ من العمر 26 سنة.

''شوف تيفي''



علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة التي سقطت ضحية الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، تُدعى ''زينب'' وتبلغ من العمر 26 سنة.



وأكد المصدر ذاته أن ''زينب'' تُعاني بالفعل من مرض عقلي، وتعيش رفقة والدتها الأرملة وشقِيقَيْها وشقيقتها بمنزل الأسرة، موضحا بأنها معروفة بين أفراد أسرتها وجيرانها بهدوئها بالرغم من مرضها.

وأوضح المصدر ذاته بأن ''زينب''، كانت تعيش حياتها بشكل طبيعي وتابعت دراستها إلى غاية المستوى الثالث إعدادي قبل أن تُصاب بخلل عقلي بشكل مفاجئ لأسباب مجهولة.



تجدر الإشارة إلى أن معطيات أولية، كانت تشير إلى أن فتاة تدعى ''إيمان'' تقطن بحي البرنوصي بالبيضاء هي ضحية واقعة ''الطوبيس''، إلا أن مصدر ''شوف تيفي'' الموثوق منه أكد بأن ''زينب'' هي بالفعل ضحية الاغتصاب على يد القاصرين الستة المعتقلين.