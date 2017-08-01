عاجل وحصري.. مفاجأة من العيار الثقيل: إيمان ليست هي ضحية واقعة الاغتصاب داخل الطوبيس: وهذه هي الفتاة الضحية الحقيقية +تفاصيل جد مثيرة ﻿

في تطور جديد ومفاجئ بخصوص هوية ضحية واقعة ''الطوبيس'' والتي تعرضت للاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة المختلة عقليا والتي سقطت ضحية للقاصرين، تدعى

"شوف تيفي"



في تطور جديد ومفاجئ بخصوص هوية ضحية واقعة "الطوبيس" والتي تعرضت للاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفتاة المختلة عقليا والتي سقطت ضحية للقاصرين، تدعى "زينب"، نافيا أن تكون الفتاة المفترضة "إيمان" القاطنة بالبرنوصي هي الضحية كما تم تداوله سابقا.

وأكد المصدر ذاته أن الضحية الحقيقية "زينب" هي التي سقطت فريسة القاصرين الموقوفين، وقد تعرضت للاغتصاب وهتك العرض داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، بعد مغادرة منزل أسرتها بمدينة خارج كازابلانكا فجأة ودون سابق إنذار قبل ثلاثة أشهر وبالتحديد في اليوم الثاني لعيد الفطر.



وأوضح ذات المصدر أن أسرة الضحية، استطاعت العثور عليها قبل 10 أيام بمحطة القامرة بالعاصمة الرباط، وقد كشفت لوالدتها عن تعرضها للاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء، إلا أن هذه الأخيرة لم تعر لشكايتها أي اهتمام.