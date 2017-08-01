 بعد فيديو فضيحة الطوبيس شركة النقل ''مدينة بيس'' مهددة بحل العقد مع مجلس المدينة بالدار البيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حزب بنعبدالله متماهيا مع الخطاب الملكي ...روح ثورة الملك والشعب ستمكن الفقراء من العيش السعيد | بوليتيك

حزب بنعبدالله متماهيا مع الخطاب الملكي ...روح ثورة الملك والشعب ستمكن الفقراء من العيش السعيد

عاجل وجد مروع..فاجعة طرقية تهز الطريق السيار بمدينة أكادير: وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق

عاجل وجد مروع..فاجعة طرقية تهز الطريق السيار بمدينة أكادير: وهذا عدد القتلى

صور شرطي مغربي يقوم بعمل إنساني تشعل الفايسبوك | مجتمع

صور شرطي مغربي يقوم بعمل إنساني تشعل الفايسبوك

عثمان بن جلون يقدم للملك محمد السادس مؤلفا عن الذاكرة التاريخية | بوليتيك

عثمان بن جلون يقدم للملك محمد السادس مؤلفا عن الذاكرة التاريخية

عاجل وحصري وبالصور..هذه هي الفتاة الحقيقية التي تعرضت للاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي+مفاجأة وقنبلة من العيار الثقيل | مجتمع

عاجل وحصري وبالصور..هذه هي الفتاة الحقيقية التي تعرضت للاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي+مفاجأة

عاجل وحصري.. مفاجأة من العيار الثقيل: إيمان ليست هي ضحية واقعة الاغتصاب داخل الطوبيس: وهذه هي الفتاة الضحية الحقيقية +تفاصيل جد مثيرة | مجتمع

عاجل وحصري.. مفاجأة من العيار الثقيل: إيمان ليست هي ضحية واقعة الاغتصاب داخل الطوبيس: وهذه هي

بعد فيديو فضيحة الطوبيس شركة النقل مدينة بيس مهددة بحل العقد مع مجلس المدينة بالدار البيضاء | مجتمع

بعد فيديو فضيحة الطوبيس شركة النقل ''مدينة بيس'' مهددة بحل العقد مع مجلس المدينة بالدار البيضاء

عاجل وبالصور.. مداهمة منزل أكبر كراب بالدار البيضاء والقضية فيها الفرادة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. مداهمة منزل أكبر ''كراب'' بالدار البيضاء والقضية فيها الفرادة

عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل مقهى بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. حريق مهول داخل مقهى بمدينة الدار البيضاء

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بعد فيديو فضيحة الطوبيس شركة النقل ''مدينة بيس'' مهددة بحل العقد مع مجلس المدينة بالدار البيضاء

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 23:29 بعد فيديو فضيحة الطوبيس شركة النقل مدينة بيس مهددة بحل العقد مع مجلس المدينة بالدار البيضاء | مجتمع
بعد فيديو فضيحة الطوبيس شركة النقل ''مدينة بيس'' مهددة بحل العقد مع مجلس المدينة بالدار البيضاء
ارتفعت مجموعة من الأصوات للمطالبة بضرورة فتح ملف النقل الحضري بالدار البيضاء بشكل جدي من قبل سلطات المدينة، وذلك بعد انتشار فيديو الفضيحة بحافلة نقل المدينة والتي هزت المغاربة قاطبة .

''شوف تيفي''


ارتفعت مجموعة من الأصوات للمطالبة بضرورة فتح ملف النقل الحضري بالدار البيضاء بشكل جدي من قبل سلطات المدينة، وذلك بعد انتشار فيديو الفضيحة بحافلة نقل المدينة والتي هزت المغاربة قاطبة .

يأتي هذا التصعيد من طرف الركاب - حسب ما اوردته جريدة المساء- والتعبير عن قلقهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي وغيرها ،خاصة أنه لا يتم احترام الشروط الدنيا لكرامة المواطنين في هذه الحافلات التي تتحول إلى ما يشبه علب السردين خاصة في أوقات الذروة وأصبحت تتعرض في الآونة الأخيرة إلى الكثير من الحرائق، وتعرف تسيبا كبيرا يترتب عليه الإساءة الى الركاب والمس بسلامة المواطنين بدون حسيب ولا رقيب.

وجدير بالذكر أنه سينتهي العقد الذي يربط بين مجلس المدينة ، وشركة نقل المدينة'' في حدود سنة 2019، وذلك بعدما تكلفت هذه الشركة بتدبير هذا القطاع في 2014، وكان ثالث قطاع يتم تدبيره عن طريق التدبير المفوض بعد الماء والكهرباء والنظافة.



إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مدينة بيس العقد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صور شرطي مغربي يقوم بعمل إنساني تشعل الفايسبوك | مجتمع

صور شرطي مغربي يقوم بعمل إنساني تشعل الفايسبوك

عاجل وحصري وبالصور..هذه هي الفتاة الحقيقية التي تعرضت للاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي+مفاجأة وقنبلة من العيار الثقيل | مجتمع

عاجل وحصري وبالصور..هذه هي الفتاة الحقيقية التي تعرضت للاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي+مفاجأة وقنبلة من العيار الثقيل

عاجل وحصري.. مفاجأة من العيار الثقيل: إيمان ليست هي ضحية واقعة الاغتصاب داخل الطوبيس: وهذه هي الفتاة الضحية الحقيقية +تفاصيل جد مثيرة | مجتمع

عاجل وحصري.. مفاجأة من العيار الثقيل: إيمان ليست هي ضحية واقعة الاغتصاب داخل الطوبيس: وهذه هي الفتاة الضحية الحقيقية +تفاصيل جد مثيرة

عاجل وبالفيديو..والد إيمان الضحية المفترضة لواقعة الاغتصاب بالحافلة يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة وصادمة... | مجتمع

عاجل وبالفيديو..والد إيمان الضحية المفترضة لواقعة الاغتصاب بالحافلة يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة وصادمة...

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصاد اليوم: بالفيديو...تفاصيل انهيار منزل بالدرب الكبير بالبيضاء | حصاد اليوم
منذ 54 دقيقة

حصاد اليوم: بالفيديو...تفاصيل انهيار منزل بالدرب الكبير بالبيضاء

كساب...هاذ العام كاين إقبال على الحوليات اكثر من الأكباش | بــووز

كساب...هاذ العام كاين إقبال على الحوليات اكثر من الأكباش

حصري... أول خروج إعلامي للضحية المفترضة إيمان: ماشي أنا اللي كانوا غادي يغتاصبوني فالطوبيس رَاه غير تشبهت ليهم | خارج البلاطو

حصري... أول خروج إعلامي للضحية المفترضة إيمان: ماشي أنا اللي كانوا غادي يغتاصبوني فالطوبيس رَاه غير تشبهت ليهم

صادم و بالفيديو: أب ضحية الحافلة يفجرها...الفتاة اللي بغاو يغتصبوها فالطوبيس ماشي هي بنتي إيمان وقلتها البوليس وها الدليل... | خارج البلاطو

صادم و بالفيديو: أب ضحية الحافلة يفجرها...الفتاة اللي بغاو يغتصبوها فالطوبيس ماشي هي بنتي إيمان وقلتها البوليس وها الدليل...

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حزب بنعبدالله متماهيا مع الخطاب الملكي ...روح ثورة الملك والشعب ستمكن الفقراء من العيش السعيد | بوليتيك
منذ 4 دقائق

حزب بنعبدالله متماهيا مع الخطاب الملكي ...روح ثورة الملك والشعب ستمكن الفقراء من العيش السعيد

عاجل وجد مروع..فاجعة طرقية تهز الطريق السيار بمدينة أكادير: وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق

عاجل وجد مروع..فاجعة طرقية تهز الطريق السيار بمدينة أكادير: وهذا عدد القتلى

صور شرطي مغربي يقوم بعمل إنساني تشعل الفايسبوك | مجتمع

صور شرطي مغربي يقوم بعمل إنساني تشعل الفايسبوك

عثمان بن جلون يقدم للملك محمد السادس مؤلفا عن الذاكرة التاريخية | بوليتيك

عثمان بن جلون يقدم للملك محمد السادس مؤلفا عن الذاكرة التاريخية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.