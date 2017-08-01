عاجل وبالصور.. مداهمة منزل أكبر ''كراب'' بالدار البيضاء والقضية فيها الفرادة ﻿

تعرف المجموعة 5 بحي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، حالة استنفار أمنى قصوى، بسبب مداهمة منزل أحد أهم وأكبر مروجي الكحول بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''



تعرف المجموعة 5 بحي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، حالة استنفار أمنى قصوى، بسبب مداهمة منزل أحد أهم وأكبر مروجي الكحول بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن هذه المداهمة، تمت بحضور العميد المركزي للمنطقة الأمنية مولاي رشيد، وعناصر الدائرة الأمينة 27، ومجموعة من الفرق الأمنية من بينها فرقة الدراجين، بالإضافة إلى رجال الوقاية المدنية، ما مكن من اعتقال ''الكراب'' الملقب بـ ''الوافي''.



وأكد المصدر ذاته أن الفرق الأمنية، تمكنت من دخول منزل المعني بالأمر بالاستعانة بخراطيم مياه شاحنة تابعة للوقاية المدنية، وهو ما مكنها من اعتقاله وحجز كمية مهمة من الكحول بالإضافة إلى أسلحة نارية.

وأشار ذات المصدر إلى أن العملية الأمنية، ما تزال مستمرة بسبب مقاومة أفراد من أسرة الموقوف، موضحا بأن هذا الأخير تم نقله من عين المكان في اتجاه مقر المنطقة الأمنية لحي مولاي رشيد.