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عاجل وبالفيديو..والد إيمان الضحية المفترضة لواقعة الاغتصاب بالحافلة يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة وصادمة...

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 22:51 عاجل وبالفيديو..والد إيمان الضحية المفترضة لواقعة الاغتصاب بالحافلة يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة وصادمة... | مجتمع
عاجل وبالفيديو..والد إيمان الضحية المفترضة لواقعة الاغتصاب بالحافلة يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة وصادمة...
كشف والد ''إيمان'' الضحية المفترضة لواقعة اغتصاب مختلة عقليا داخل حافلة للنقل العمومي، في تصرح أدلى به لـ ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، أن ابنته ليست هي الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو الذي هز مواقع

"شوف تيفي"

 


كشف والد "إيمان" الضحية المفترضة لواقعة اغتصاب مختلة عقليا داخل حافلة للنقل العمومي، في تصرح أدلى به لـ "شوف تيفي" يومه الثلاثاء، أن ابنته ليست هي الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد والد "إيمان" أن الموقوفين الخمسة، صرحوا خلال التحقيق معهم أن "إيمان"، لا علاقة لها بالواقعة، مضيفا بأن الموقوفين، أكدوا خلال كشفهم عن هوية المختلة العقلية بأن الأمر يتعلق بفتاة أخرى التقوا بها داخل الحافلة، وقاموا بمشاركتها في استخدام مخدر "السليسيون" قبل محاولة هتك عرضها.

وأضاف المتحدث نفسه، أن ابنته، نفت بدورها لشرطية علاقتها بالفيديو، موضحا أن الفارق واضح بين شكل ابنته وشكل الفتاة التي ظهرت في فيديو الواقعة يبدو أن هذه الواقعة لازالت حبلى بمفاجآت أخرى.

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المغرب شوف تيفي الاغتصاب التحقيق

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