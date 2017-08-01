عاجل ورسميا..هذا أول أيام عيد الأضحى بالمغرب ﻿

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ذي الحجة لعام 1438 ه هو يوم غد الأربعاء، وأن عيد الأضحى المبارك هو يوم الجمعة فاتح شتنبر 2017 م.

"شوف تيفي"



أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ذي الحجة لعام 1438 ه هو يوم غد الأربعاء، وأن عيد الأضحى المبارك هو يوم الجمعة فاتح شتنبر 2017 م.

وقالت الوزارة في نص بلاغها " " تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1438هـ ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة 1438 هـ موافق 22 غشت 2017 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.، وعليه فإن فاتح شهر ذي الحجة هو يوم غد الأربعاء 23 غشت 2017 م ، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الجمعة 10 ذي الحجة 1438هـ موافق فاتح شتنبر 2017 م. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة بالخير والبشر، وعلى الشعب المغربي، والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء. إنه سميع مجيب".