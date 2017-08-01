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عاجل.. وضع المختلة عقليا ضحية الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء بهذا المكان

بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 21:10 عاجل.. وضع المختلة عقليا ضحية الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء بهذا المكان | مجتمع
عاجل.. وضع المختلة عقليا ضحية الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي بالبيضاء بهذا المكان
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، قررت، يومه الثلاثاء إحالة ''إيمان'' ضحية واقعة الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي، إلى مستشفى الأمراض العقلية، وذلك لوضعها تحت المراقبة الطبية جراء

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، قررت، يومه الثلاثاء إحالة ''إيمان'' ضحية واقعة الاغتصاب داخل حافلة للنقل العمومي، إلى مستشفى الأمراض العقلية، وذلك لوضعها تحت المراقبة الطبية جراء إصابتها بمرض عقلي.

وأكد المصدر ذاته أن ''إيمان'' البالغة من العمر 23 سنة، تم بالفعل نقلها إلى مستشفى الأمراض العقلية، وذلك مباشرة بعد الاستماع لوالدها الذي جرى استدعائه مرة اخرى اليوم إلى ولاية أمن الدار البيضاء.

تجدر الإشارة إلى أن أقرباء وجيران ''إيمان''، كشفوا عن تفاصيل صادمة ومؤلمة بخصوصها، ومن بينها إصابتها بمرض السيدا إلى جانب مرضها العقلي.

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المغرب شوف تيفي مستشفى الأمراض العقلية إيمان

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