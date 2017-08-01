العثماني يمنح اخر فرصة لعشر وزراء بالحكومة لجعل الحسيمة ''مدينة ذكية'' أو الإقالة ﻿

كشفت جريدة الصباح أن سعد الدين العثماني إلتمس من الوزراء العشرة المسؤولين عن إنجاز برنامج الحسيمة منارة المتوسط الممنوعين من العطلة الصيفية مده بتقارير سير أشغال قطاعاتهم الوزارية بأدق النفاصيل،



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كشفت جريدة الصباح أن سعد الدين العثماني إلتمس من الوزراء العشرة المسؤولين عن إنجاز برنامج الحسيمة منارة المتوسط الممنوعين من العطلة الصيفية مده بتقارير سير أشغال قطاعاتهم الوزارية بأدق النفاصيل، قصد مناقشتها في المجلس الحكومي المزمع عقده بعد غد الخميس بعد تعليق عمل مجلسين سابقين.



ووفقا لذات المصادر، فرئيس الحكومة شدد على وزرائه بعدم تبرير أي تأخر في إنجاز المشاريع التنموية، أو التحجج بوجود إكراهات تحول دون إتمامها، من قبيل إستمرار مشكلة نزع الاراضي، أو إنتظار إصدار قرارات من المحكمة لبدء الأشغال.



وإستنادا لذات المصادر، نصح العثماني الوزراء الممنوعين من العطلة، بعدم التراخي وإستمرارهم في العمل الميداني بالقيام بزيارات دورية دون سابق إنذار للوقوف على سير أشغال البرامج المسطرة في منارة المتوسط.



واوردت ذات المصادر، أن العثماني قال لوزرائه أنه ينتظر منهم تسريع وتيرة العمل في برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي كلف 900 مليار، وسيتم إستقطاب القطاع الخاص لأنه سيجد المدينة تتوفر على كافة التجهيزات الضرورية مؤهلة لكي تلج عالم المدن الذكية رفقة طنجة.



وأخبر العثماني وزراءه بأنه لن يدافع عمن تكاسلوا في القيام بعملهم، لأنه مطلوب منه رفع تقرير إلى الملك محمد السادس لاتخاذ المتعين عبر المحاسبة والمساءلة قد تصل الى الإعفاء من المهام وفق ما نص عليه الفصل 47 من الدستور يوازي ما سيطبق في حق من أخفقوا في عملهم من كبار المسؤولين بالمؤسسات العمومية والوزارات من كتاب عامين ومديرين والذين انتهى التحقيق معهم من قبل مفتشية وزارتي الداخلية والإقتصاد.





